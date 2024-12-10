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11月城市轨道交通客运量超27亿人次

2024年12月10日05:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京12月9日电 （记者韩鑫）记者9日从交通运输部获悉，11月，全国共有54个城市开通运营城市轨道交通线路313条，运营里程10522.1公里，实际开行列车340万列次，完成客运量27.1亿人次，同比增长5.2%。

　　具体来看，43个城市开通运营地铁、轻轨线路255条，运营里程9054.1公里，完成客运量26.2亿人次；16个城市开通运营单轨、磁浮、市域快速轨道交通线路25条，运营里程970.7公里；此外，18个城市开通运营有轨电车、自动导向轨道线路33条，运营里程497.3公里。

　　作为城市公共交通的重要组成部分，今年以来，各地有序推进城市轨道交通建设，有效保障广大市民群众便捷出行需求。哈尔滨地铁3号线道里段8座车站初期运营，3号线环线实现闭环；济南地铁3号线二期开通运营，全市实现“空轨换乘”；上海地铁17号线西延伸线正式开通，更好沟通市区城郊……11月，全国各地新增运营里程66.8公里，新增运营区段6个，平均客运强度为0.86万人次每公里日，同比增长1.9%。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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