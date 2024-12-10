11月份CPI同比小幅上涨，PPI环比由降转涨——

本报记者 汪文正

12月9日，消费者在山东省枣庄市一家超市选购商品。

孙中喆摄（人民视觉）

12月9日，国家统计局发布数据显示，国内物价走势总体稳定。11月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.2%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.3%。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.4个百分点。

食品价格超季节性下降

国家统计局城市司首席统计师董莉娟介绍，受气温偏高及出行需求回落等因素影响，11月份全国CPI环比有所下降，同比小幅上涨。

看环比，CPI下降0.6%，降幅比上月扩大0.3个百分点。

食品价格下降2.7%，降幅超近十年同期平均水平2.5个百分点。11月份，全国平均气温为1961年以来历史同期最高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，食品中鲜活食品价格大多超季节性下降，其中，鲜菜、猪肉、鲜果和水产品价格分别下降13.2%、3.4%、3%和1.3%，合计影响CPI环比下降约0.46个百分点，占CPI总降幅约八成。非食品价格由上月持平转为下降0.1%。非食品中，旅游出行进入消费淡季，飞机票、宾馆住宿和旅游价格分别季节性下降8.6%、7.3%和5.6%；冬装换季上新，服装价格上涨0.6%；部分车型新款上市，燃油小汽车价格上涨0.2%，为近9个月以来首次转涨。

看同比，CPI上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点，主要受食品价格涨幅回落带动。

其中，食品价格上涨1%，涨幅比上月回落1.9个百分点。食品中，猪肉和鲜菜价格分别上涨13.7%和10%，涨幅均有回落；鲜果价格由上月上涨4.7%转为下降0.3%；牛肉、羊肉、食用油、禽肉类和粮食价格降幅在1.1%—13.5%之间。非食品价格由上月下降0.3%转为持平。非食品中，能源价格下降3.8%，降幅比上月收窄1.3个百分点，其中汽油价格下降8.2%。

工业品需求有所恢复

11月份，随着一系列存量政策和增量政策协同发力，国内工业品需求有所恢复，PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。

从环比看，PPI环比由上月下降0.1%转为上涨0.1%。其中，生产资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同；生活资料价格由下降0.4%转为持平。一系列存量政策和增量政策效果持续显现，房地产、基建项目加快推进，水泥、有色金属、钢材等工业产品价格上涨。电力、燃气需求季节性增加，燃气生产和供应业价格上涨0.7%，电力热力生产和供应业价格上涨0.3%。煤炭保供力度加大，电厂备煤较为充足，煤炭开采和洗选业价格下降0.4%。国际原油价格下行，带动石油相关行业价格下降，其中石油开采、有机化学原料制造价格均下降1.4%。

从同比看，PPI同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，生产资料价格下降2.9%，降幅比上月收窄0.4个百分点；生活资料价格下降1.4%，降幅收窄0.2个百分点。调查的主要行业中，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、电力热力生产和供应业等7个行业降幅比上月均收窄。

在11月份-2.5%的PPI同比变动中，翘尾影响约为-0.3个百分点，今年价格变动的新影响约为-2.2个百分点。据分析，翘尾因素拖累减弱和一揽子增量政策带动需求恢复，有望推动PPI降幅趋于收窄。

内需回升势头更稳

仲量联行大中华区首席经济学家庞溟分析，去除超季节性因素等影响后，11月CPI和PPI数据显示，中国经济基本面进一步巩固、政策支持质效进一步提升、经济内生动能进一步增强。

扣除食品和能源价格的核心CPI继续回升，同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。扣除能源的工业消费品价格由上月下降0.2%转为持平。服务价格上涨0.4%，涨幅与上月相同。

“核心CPI继续回升、PPI同比降幅收窄，充分体现出随着一系列存量政策和增量政策协同发力，企业部门与家庭部门信心加快恢复，以消费和投资组成的内需回升势头更稳、增速更快。”庞溟说。

中国民生银行首席经济学家温彬预计，下阶段中国CPI同比涨幅或将回升。冬季肉类需求增加，猪肉价格将出现季节性回升，叠加气温进一步下降或影响鲜菜鲜果等产品生产储运，有望推升食品价格。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司负责人付凌晖近日表示，随着冬季和元旦的到来，食品价格可能趋于稳中有升。工业消费品除了能源价格受国际的输入性影响较大之外，多数产品供应充足，价格有望保持稳定。服务供给总体稳定。随着经济回升向好，会带动服务需求的扩大，对服务价格会起到一定的拉动作用。综合这些因素，下阶段CPI价格会保持小幅上涨态势。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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