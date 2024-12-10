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1万亿元超长期特别国债全部安排完毕

2024年12月10日05:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社北京电 （记者魏玉坤、严赋憬）记者近日从国家发展改革委获悉，截至目前，用于“两重”建设的7000亿元超长期特别国债已分三批全部安排到项目，另安排3000亿元用于加力支持“两新”工作。至此，全年1万亿元超长期特别国债已全部安排完毕，正在加快推进实施。

　　国家发展改革委联合有关部门，按照自上而下的原则，对项目进行严格筛选，优先选取跨区域、跨流域重大标志性工程，努力确保所有项目都体现“两重”性质和国家意志。“两重”建设重点支持了长江沿线铁路、干线公路、机场建设，西部陆海新通道建设，东北黑土地高标准农田建设，“三北”工程建设，农业转移人口市民化公共服务体系建设，高等教育提质升级等领域建设。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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