2025年贺岁纪念币和纪念钞将发行
2024年12月10日05:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京12月9日电 （记者徐佩玉）记者9日从中国人民银行获悉，中国人民银行定于12月16日起陆续发行2025年贺岁纪念币和纪念钞，其中双色铜合金纪念币1枚，纪念钞1张，金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。
纪念钞正面主景为蛇的造型图案，上方为中华人民共和国国徽、“中国人民银行”、篆书“蛇”字印章，下方依次为光彩光变面额数字“20”与汉字“贰拾圆”、动感全息图案、透明视窗、盲文面额标记和冠字号码。纪念钞背面主景为儿童贴春联图案，辅以山西民居装饰图案。
该套金银纪念币正面图案均为中国传统吉祥纹饰组合图案，并刊国名、年号。1克圆形金质纪念币背面图案为“福”字、柿子、蝠纹等组合设计，并刊面额。8克菱形银质纪念币背面图案为贴“福”字场景，并刊面额。
(责编：袁勃、赵欣悦)
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