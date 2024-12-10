政策“组合拳”落地显效
外资金融机构看好中国经济前景
外资金融机构近期密集发声，认为9月下旬以来中国政府发布的一揽子增量政策，叠加大规模设备更新和消费品以旧换新等存量政策，有力提振了市场信心、稳定了市场预期。
“中国政府有针对性地出台了一揽子增量政策，降低了融资成本，增强了投资者、消费者的信心。”渣打集团行政总裁温拓思说。
“强有力的政策措施有助于中国经济实现5%左右的增速目标，体现出政策制定者既关注短期经济波动，又着眼长远发展。”星展银行首席中国经济学家纪沫表示。
随着政策“组合拳”密集出台，一系列经济指标出现改善迹象，瑞银、高盛、野村、摩根大通等机构纷纷上调2024年中国经济增速预测。
看生产，11月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，连续2个月在扩张区间运行。
汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正认为，利好政策的落地推动了企业生产意愿及信心边际改善。从需求端来看，11月新订单指数上行至50.8%，为今年5月以来首次回升至扩张区间；从供给端来看，生产指数上行0.4个百分点至52.4%，生产经营预期出现一定修复。
看消费，10月份，社会消费品零售总额同比增长4.8%，比上月加快1.6个百分点。在消费品以旧换新政策带动下，当月家电销售额同比增长39.2%。“新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策的效果自10月以来变得更加显著，将继续在促消费方面发挥关键作用。”野村中国首席经济学家陆挺表示。
看出口，10月份，以美元计价的中国出口额同比增长12.7%，较上月大幅加快10.3个百分点，远超市场预期。纪沫认为，中国加大对新兴市场的出口力度，对东盟、拉美和非洲等地的出口增速均有所加快，有利于更好抵御外部风险。
看楼市，10月份，新建商品房和二手房成交总量在连续8个月下降后首次增长。高盛中国地产行业分析师王逸认为，中国政府出台的政策措施力度很大，进一步推动房地产市场止跌回稳。
高盛11月发布的一份展望报告认为，中国政府已启动了强有力的政策措施，不仅有助于应对中国国内房地产市场和外部压力带来的挑战，还能推动增长模式进一步向内需拉动转变。
德意志银行集团中国区首席经济学家熊奕认为，内需将继续成为2025年中国经济增长的主动力。在中国果断采取一揽子增量政策和其他措施的利好下，经济增长动力有望不断增强。
近期，高盛集团总裁兼首席运营官温泽恩、贝莱德集团董事长兼首席执行官劳伦斯·芬克、花旗集团首席执行官范洁恩等国际金融机构高管密集来华，纷纷表示看好中国经济发展前景，愿继续深耕中国市场。
（据新华社北京电 记者任军）
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