——中国经济圆桌会年终共话扩内需

党的二十届三中全会提出“加快培育完整内需体系”。当前，我国的内需形势如何？扩大内需有哪些新变化？在未来一段时间内，该如何找准扩大内需的着力点，进一步激活经济增长新动能和新空间？

新华社12月9日推出第九期“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目，邀请国家发展改革委投资司副司长赵成峰，商务部消费促进司副司长杨枿，北京商务中心区党工委副书记、管委会主任陈黛以及国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬同台共话，并结合新华社记者近日参加“高质量发展调研行”主题采访活动见闻，围绕扩大国内需求、增强发展动能进行深入探讨。

消费投资“双轮”驱动，更多积极变化正在显现

世界最薄“超级玻璃”在安徽蚌埠市研发成功、产业投资不断扩大；北京西城区桦皮厂胡同8号楼危旧楼改造3个月实现原拆原建；重庆大足石刻登上国内首款“3A”游戏带来文旅消费新潮……记者近日在“高质量发展调研行”采访中感受到，各地投资活跃度提升，消费市场亮点纷呈。

今年以来，面对国内有效需求不足挑战，我国推出一揽子政策支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，加力实施新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策，着力扩大国内需求。

1至10月，我国固定资产投资同比增长3.4%，增速与前三季度持平。

赵成峰表示，从制造业投资看，今年以来始终保持较快增长。1至10月制造业投资增长9.3%，其中，消费品制造业、专用设备制造业、废弃资源综合利用业等领域投资均实现了两位数的增长。

从基础设施投资看，投资增速有所加快。1至10月基础设施投资同比增长4.3%，比1至9月加快0.2个百分点。其中，在2023年增发国债、今年超长期特别国债支持“两重”建设等政策支撑下，水利管理业投资增长37.9%，铁路运输业、航空运输业投资均保持两位数增长。

“这两方面的积极变化表明，我国投资总量保持平稳增长，结构持续优化调整。”赵成峰说。

消费市场也在发生积极变化。10月份，我国社会消费品零售总额同比增长4.8%，增速比上月加快了1.6个百分点；1至10月，同比增长3.5%，增速比1至9月加快0.2个百分点。

“从近期市场销售情况来看，随着消费品以旧换新及一揽子增量政策效应逐步显现，消费市场增速明显加快，特别是汽车、家电、家居等大宗消费回升较快，充分体现了政策效应。截至12月1日，汽车报废更新和置换更新的申请量都已经突破了220万辆。”杨枿说。

在杨枿看来，近年来随着居民生活水平稳步提高，消费需求不断升级，消费市场出现了不少新变化、新趋势，消费者更加关注品质好物、国货潮品，更愿意为绿色、智能、时尚产品买单。

服务消费更受青睐。杨枿介绍，今年1至10月，我国服务零售额同比增长6.5%，增速明显快于商品零售额。前三季度服务消费占整个居民消费支出的比重达到47%，未来还有很大的发展空间。

“消费者更加追求个性化、定制化，更加注重消费的体验感，人们会为一道美食、一个游戏、一场赛事、一部影视剧而奔赴一座城。”杨枿说。

陈黛带来了北京市朝阳区的消费新故事：

昔日老旧的商街，通过政府、企业和中央美院合作创新，被打造成集科技、时尚、艺术、文化于一体的望京小街；瞄准15岁到29岁的年轻消费群体，传统商场通过打造策展中心、空中篮球场、户外滑板场、东岳文化广场、下沉剧场等个性化空间，变身年轻人喜爱的新型购物中心THE BOX……

陈黛说，朝阳区是北京市第一大消费区，消费体量占全市的近1/4。抓消费地标、抓消费场景、抓消费环境是朝阳区激发消费动能的三大主线，近几年来形成20个新商业项目。

“我们致力于推动文商旅体业态融合发展，让消费场景更具文化味、科技范儿、烟火气、时尚感，让文旅的流量转化为整体的消费增量。”陈黛说。

提振内需政策举措加快落地，不断释放发展新动能

不过，在看到投资消费市场新变化、新趋势的同时，也要看到外部环境变化带来的不利影响在增多，保持投资消费稳定增长仍面临一定压力。

对于国内有效需求偏弱的现状，陈丽芬认为，有效需求不足，既有短期的因素，也有长周期的因素，既有国内的因素，也有国际的因素，是我国经济结构转型升级和新旧动能转换过程当中所必须经历的阵痛。

从投资来看，虽然房地产市场还处于转型调整中，但从最新数据来看，基础设施和制造业等领域投资都实现了正向增长。

以民间投资为例，赵成峰表示，近年来我国民间投资占全部投资的比重始终稳定在50%以上，成为稳定整体投资、推动经济发展的重要力量。今年前10个月，扣除房地产开发投资后的民间投资同比增长6.3%。

记者在调研中感受到，各地各部门正积极行动，聚焦关键领域，着力优化投资环境、提振投资信心，更多有效投资正加速落地，赋能经济高质量发展。

赵成峰介绍，今年以来，国家发展改革委着力加大政府投资支持力度，更加注重投资的精准性和有效性，充分发挥政府投资的带动放大效应。今年已安排政府投资资金约6万亿元，包括7000亿元中央预算内投资、1万亿元超长期特别国债、3.12万亿元用于项目建设的地方政府专项债券，以及主要在今年使用的2023年1万亿元增发国债等。目前，接近6万亿元的政府投资资金均已落实到具体项目上，并正在加快推进建设实施。

从消费来看，一揽子增量政策进一步发力显效，增加消费供给、改善消费条件、优化消费环境。

一系列惠民生举措为消费市场回暖提供助力。从印发《推动消费品以旧换新行动方案》《汽车以旧换新补贴实施细则》，到发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，政策持续上新，消费活力不断释放。

今年11月，商务部会同上海、北京、广州、天津、重庆等5个城市举办中国国际消费中心城市精品消费月活动。

探第一家店、逛第一次展、看第一场秀，冲着“首发”来尝鲜，成为全球消费者到访上海的一大理由；聚焦夜味、夜养、夜赏、夜玩、夜购“五夜”生活形态，重庆培育“不夜重庆”品牌……作为培育和发展新型消费的“火车头”，这5个城市因地制宜追“新”逐潮，积极开拓消费新场景、新模式和新业态。

杨枿说，活动开启以来，5个城市聚焦精品首发、精品购物、精品美食、精品旅游、精品展演，举办了一系列活动，推出了发放消费券等不少惠民举措。“根据有关机构的统计数据，11月上中旬，5个城市商品消费额同比增长6%左右，餐饮的消费额同比增长10%以上。”他说。

当前，各地推进首发经济的热情非常高。陈丽芬说，首发经济主要是指企业推出新产品、新业态、新模式、新服务，包括开设首店等一系列经济活动的总称。创新性、引领性和潮流性是首发经济创造消费、创造需求、激发新动能的“密钥”。

“随着一批可感可及的政策推出落地，市场的信心会不断增强，可有效提升经济增长的动力。我相信经济回升向好的态势会保持不变的，我们对经济的发展是充满信心的。”陈丽芬说。

找准投资消费结合点，打开内需增长新空间

保留建筑31.6万平方米，改造11万平方米，拆除危房4.3万平方米，提升配套环境9万平方米……通过近两年的城市更新，重庆市九龙坡区谢家湾街道民主村社区从老破小社区蝶变成为传统新潮交融的新家园，目前入驻近70个主理人品牌，日均吸引2万人次的人流量。

在很多城市，一个个老旧小区、老街区、老厂区，通过更新改造，逐步成为宜居、宜业、宜游的“近悦远来”之地。

投资既是当前的需求，也是未来的供给。

“无论从推动新质生产力发展、建设现代化的产业体系，还是从提高我国基础设施和公共服务水平、满足人民群众美好生活需要的角度看，我国的投资都有相当的潜力空间。”赵成峰说。

赵成峰表示，以燃气、供排水、供热等城市地下管网更新改造为例，这方面蕴含着巨大的改造投资需求，据测算，未来5年我国约有4万亿元的投资需求。此外，为促进农业转移人口市民化，人口集中流入城市的教育、卫生等公共服务设施短板亟待补齐，也会带来投资新需求。

“随着人口老龄化趋势的加快，养老、文化、旅游等领域的消费增长具有较大的潜力。这些领域也是下一步着力扩大有效投资的重点。”赵成峰说。

在陈黛看来，扩内需可以在投资和消费的结合点上拓展新空间，以推动整体“1+1>2”的良性循环。“以需求牵引供给，以供给创造需求，持续打开经济增长的新空间。”

她举例介绍，朝阳区从2019年开始改造亮马河河道，通过政府投资撬动社会投资，打造了18公里滨水绿道，串起了“1河2湖24桥18景”，成为热门打卡地。城市投资激发消费活力，联动三里屯、燕莎、蓝色港湾等商圈，以活动带动全域，实现商业和市场价值的重塑。去年亮马河周边商业收入约40亿元，增长37%。

对于超5亿人的农村大市场，其活力和潜力也有很大的释放空间。

陈丽芬建议，要丰富农村消费供给，推动农村消费升级，鼓励生产者生产开发适合农村消费特点的产品。同时，构建以县城为中心、以城带乡的县域消费网络，提升县城综合商业的服务能力及辐射带动能力。

2024年即将收官，2025年如何进一步释放内需引擎动力？

“国家发展改革委将坚持质效并重，不断完善投资政策工具，着力扩大有效益的投资，更好发挥投资关键作用，推动经济向上、结构向优。”赵成峰说。

杨枿表示，下一步，商务部将推动消费品以旧换新政策落实落细，让更多消费者得到真金白银的实惠；举办商旅文体健融合的各类活动；积极推动首发经济，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费；多措并举改善消费条件，在城市，要深化国际消费中心城市培育建设，推动步行街、商圈设施改造和业态升级，提升城市消费能级；在乡村，将深化县域商业建设三年行动，实施农村电商高质量发展工程，让农村居民消费更加便利。

不断扩大有效益的投资，激发有潜能的消费，形成投资和消费相互促进的良性循环。随着扩大内需战略深入实施，国内大循环将不断增强内生动力和可靠性，国内需求将焕发更大活力，为中国经济高质量发展作出更大贡献。

（新华社北京12月9日电 记者王优玲、韩佳诺、刘羽佳）

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 04 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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