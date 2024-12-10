2024腾冲科学家论坛——

本报昆明12月9日电 （记者张驰）12月6日—8日，2024腾冲科学家论坛在云南腾冲举办。来自国内外的千余名院士专家、大学校长、青年学者和企业家代表等齐聚一堂，探讨科技创新如何助力高质量发展。

据介绍，本届论坛注重科技创新与产业创新深度融合，强化科技合作需求交流和对接，共举办11场分论坛和9场系列活动。其中，人工智能论坛、女科学家论坛、南亚东南亚国际知识产权创新合作研讨会等均为首次举办。共对外发布216项重大科技成果和100项技术需求，其中院士团队成果达70项。

“实现科技成果转化，需要为技术和需求找到契合点，以及对金融、政策性资源等多要素整合。”云南省科学技术院党委书记、院长胡启相说，腾冲科学家论坛发挥政产学研互动平台优势，构建科技成果转化“线上+线下”模式，推动实现更长周期的对接服务，为科技赋能架起转化桥梁。

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 04 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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