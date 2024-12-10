主产区各类粮食企业累计收购秋粮超1.4亿吨——
收成金灿灿 收获满当当（大数据观察）
图①：云南省文山壮族苗族自治州西畴县多依坪村，农民将收获的玉米装袋。
安徽省合肥市庐江县白湖镇省级现代农业示范园，农民趁晴好天气摊晒稻谷。
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储好粮、管好粮是保障粮食安全的重要方面。国家粮食和物资储备局最新发布的数据显示，截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超1.4亿吨，秋粮收购工作平稳有序。今年秋粮收购有何特点？记者进行了采访。
稻谷飘香，玉米金黄，大豆摇铃……今年全国粮食再获丰收，产量有望迈上1.4万亿斤新台阶。当前正值秋粮收购高峰期，各粮食主产区聚焦“有人收粮、有钱收粮、有仓收粮、有车运粮”，全力做好资金、人员、仓容、设备等保障，激发市场购销活力、发挥政策性收购托底作用，确保粮食市场平稳运行，让金灿灿的粮食装满粮仓，让农民收获满当当的喜悦。
有人收粮
各类主体积极入市
“从进门到收钱，还不到40分钟，方便着嘞！”高志强是黑龙江省双鸭山市集贤县忠安村的玉米种植大户，今年种了375亩玉米，亩均产量1300斤。前不久，他把收获的玉米一车车运往天兴粮食收储有限公司，那里是集烘干、储存、收购、发运等于一体的粮食产后服务中心。高志强说：“通过‘龙粮管家’APP查询到粮食产后服务中心预约电话，一个电话就能预约收购。”
首先是根据粮食品质确定价格。运粮车开进扦样定价区域，自动扦样器能够智能识别运粮车的长宽高，随机选择8个扦样点收取样品。工作人员王强指着操作台介绍，按下启动按钮，样本就自动取出。与扦样区紧邻的是检验区，在这里能够很快测出样本的杂质、容重、水分、不完善粒等指标，价格也随之确定，整个过程不超过20分钟。紧接着设备自动称重，粮食总价便确定好。
有销售意愿的农户可以马上结算，收到粮款。暂不出售的农户也可以享受免费的计量、检验服务。“现在农户们不仅会通过‘龙粮管家’APP上的公示信息预约清理、烘干和收储服务，大多数人还会直接预约收购，能够节省很多产后损耗和运输费用，让好收成切实变成好收益。”魏尧是“龙粮管家”APP上粮食产后服务中心指定的联系人，进入秋收季以后，每天都要接到几十个周边农户的预约电话。
除了预约收购，粮食产后服务中心还会提供“向前一公里”上门服务。秋收时，30辆车直接开到田间地头，向农户宣传粮食产后服务中心集约化清理、烘干、收储、加工、销售等服务，并提供运输服务。
在收粮场地里，满载的集装箱整装待发。“从今年10月14日开始，平均每天会开行1.5列挂载70多节散粮车的运粮专列，将粮食运往辽宁鲅鱼圈港、北良港等港口，再通过海运实现跨区域流通，一个月外运了将近10万吨粮食。”服务中心工作人员魏福龙介绍。
各地依托基层粮食收储、加工、供销企业及农民专业合作社等新型农业经营主体，建设一大批粮食产后服务中心。中储粮“惠三农”、江苏“满意苏粮”、安徽“智慧皖粮”、黑龙江“龙粮管家”、湖南“潇湘粮储”等一批平台的推出，让各地售粮农户动动手指就能享受便捷、高效的预约收购服务。近年来，各地引导加工企业、贸易企业、农民专业合作社及粮食经纪人等各类粮食经营主体积极入市，进一步扩大了农民售粮渠道。
有钱收粮
收购资金准备充足
在江苏省淮安市淮阴区三树镇周集村怀贵稻麦种植家庭农场，800亩高标准农田种下的“南粳9308”水稻已经收割并烘干结束。“亩产1150斤！”农场负责人陆怀贵介绍，今年秋粮品质比往年更好。
淮阴区粮食集团三树粮库派出的专业服务队伍，带着一整套检验检测设备，上门对烘干后的稻谷进行评估。“经过检测，水分14.5%；出糙率三等以上。”检测人员说，这批粮食符合粮库收购标准，可按照目前粮库挂牌价格1.35元/斤进行收购。
陆怀贵开着农用运输车，将这批检测达标的水稻运到4公里外的粮库销售。驾车过磅，毛重、皮重、单价、总金额，都显示在一旁的显示屏上。“明白粮，明白价。”陆怀贵说，每天上午11时和下午5时，粮库分两次付款，保证当天把粮款打到卡上。截至目前，他已销售400多吨水稻，共结清粮款100万余元。
收粮资金如何保障？据介绍，为保障粮食收购资金供应充足，江苏推动建立政府主导、财政注资、企业参与的粮食信用保证基金，基金规模目前已达11.7亿元，可带动180亿元市场化收购贷款需求。
淮安市在江苏率先建立县级粮食信用保证基金。淮阴区粮食集团总经理王明超介绍：“今年秋粮收购预计需要资金1.2亿元。目前秋粮收购已完成六成，资金准备充足。”
据国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，河南、江苏、黑龙江、安徽已相继启动中晚稻托市收购，收购进展总体顺利，市场平稳运行。作为粮食收购信贷主渠道，中国农业发展银行已先期安排2000亿元信贷资金专项用于今年秋粮收购，后续根据收购需要随时增加。中国建设银行、中国农业银行等商业银行加大粮食信贷投放，支持粮食收购、加工、应急供应、仓储设施建设等。同时充分发挥粮食信用保证基金作用，截至目前，已有18个省份建立210多只基金，规模合计70多亿元，各地累计通过信用保证基金支持近4000户（次）企业获得贷款2500亿元。
有仓收粮
智慧粮仓节粮减损
正值晚稻收购季，浙江省杭州市萧山中心粮库内，几乎每天都有1500吨粮食入库。
走进粮库数字中心，技术人员正在集成大屏上分屏查看各储粮单元的温度、湿度、出库风险情况，精准掌控粮库状态。“升级后的智能粮库，通过库内外摄像头搭载的AI图像识别、物联网直采粮温等技术手段，将人、粮、库动态变化数据实时传输到控制中心，自动预警异常情况，真正实现全天候不间断巡航‘站岗’。”杭州萧山粮食购销有限责任公司副总经理兼中心粮库主任沈火军说。
沈火军介绍，粮库一方面通过空气温湿度、粮温24小时监测调节，在高温天自动开启空调降温，冬季定期通风，有效降低粮食损耗。另一方面，采用氮气气调储粮技术向粮堆内充入氮气，在密封粮堆中形成低氧、高氮储粮环境，达到杀虫抑菌效果，比起传统熏蒸杀虫方式，氮气抑虫技术更加绿色环保。
2023年起，浙江全面铺开“浙江粮仓”粮食安全数字化协同应用平台建设，推动实现从“人管粮”向“云管粮”转变。作为第一批试点单位，萧山中心粮库将粮食质检与“浙江粮仓”系统有机连接，通过检验数据直采与原始数据数字化管理，实现质量档案管理的自动化和信息化，确保收购质检过程透明公开。
目前，我国已经基本形成与粮食生产、储备和流通相适应的粮食仓储体系和网络布局。国家粮食和物资储备局发布的数据显示，全国标准完好仓房仓容超过7亿吨，粮食储备能力总体能够满足需求。
“智慧粮仓”助力节粮减损。国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，我国粮食仓储技术总体处于世界较先进水平。目前，粮情检测、机械通风、环流熏蒸、谷物冷却等“四合一”储粮技术，在国有粮库已得到普及应用。通过大力推广应用控温、气调、害虫综合防治等绿色储粮技术，在促进粮食储存减损降耗的同时，实现粮食储存绿色优储、保质保鲜，也为粮食加工提供更多绿色优质原粮。
有车运粮
多式联运物流畅通
辽宁铁岭农业发展集团开原中心粮库，一辆辆满载粮食的货车穿梭进出。产自辽北大地10余个农场的粮食在这里储存、中转、加工，再被运往港口。“每年我们运粮的车辆大概有1.2万台次，交易量有50万吨。”集团相关负责人介绍。
铁海联运是粮食跨区域流通的主要方式。一列装载着黑龙江东部玉米粒的运粮专列缓缓驶入大连港散粮码头，车底部打开，金黄的玉米粒倾泻而出，再通过履带传送到筒仓中。
在散粮码头，高大的粮食筒仓共有231个，能储粮70余万吨。不远处的1号泊位上，停靠着一艘万吨级的轮船，几十米高的自动化装船机有序作业，几公里长的传送带将筒仓中的玉米传送到船上。
“这样的自动化装船作业，每小时能装粮700余吨。”辽宁港口集团大连港散粮码头公司副总经理王水介绍，“产自东北地区的部分粮食，通过火车集港，再转乘船舶，运往我国南方各港口，去年共转运粮食70多万吨，今年已完成30多万吨。”
辽宁是产粮大省，也是粮食流通大省。目前，全省高速公路设置粮食运输车辆专用通道105条，保障粮食运输车辆优先快速通行，现有港口粮食泊位30个，港口粮食总仓储能力665万吨。
国家粮食和物资储备局相关负责人介绍，目前我国已形成了贯通东北、黄淮海、长江中下游、华东沿海、华南沿海、京津、西南和西北等粮食流入流出区域的重点通道，搭建了完备的粮食应急储运、加工、配送、供应网络，粮食应急保障体系持续健全，大中城市还建立了成品粮油储备，能够有效满足应急需求。
（本报记者欧阳洁、郭晓龙、姚雪青、窦瀚洋、刘佳华）
版式设计 汪哲平
《 人民日报 》（ 2024年12月10日 06 版）
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