前三季度长三角地区经济总量增速5.4%
2024年12月10日06:17 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海12月9日电 （记者巨云鹏）记者近日从长三角区域合作办公室获悉：长三角三省一市经济总量从2018年占全国比重23.9%提升到了2023年的24.4%，今年前三季度增速达5.4%。长三角“万亿城市”从2018年的6个增加到目前的9个，占全国比重超1/3。从质量看，长三角研发经费投入强度从2018年的2.81%上升到2023年的3.34%，2024年全球创新指数全球百强科技集群排名中，上海—苏州集群位列第五，南京集群排第九。
聚焦培育发展新质生产力，长三角加强科技创新和产业创新跨区域协同，加快推进长三角科技创新共同体联合攻关计划，组建了首批12家长三角创新联合体；科技资源开放共享加快，长三角科技创新券已支持企业购买创新服务超7000次，支持金额超1.7亿元；科技创新和产业创新加速融合，共建长三角新能源汽车产业链体系，联合促进车联网和智能网联汽车发展，现在全国每生产10辆新能源汽车就有4辆来自长三角地区。
公共服务便利共享有序推进，已有170余项高频政务服务和应用实现跨省“一网通办”，跨省异地就医门诊费用直接结算至今年10月底已惠及超4600万人次，减少群众垫付超70亿元。
《 人民日报 》（ 2024年12月10日 06 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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