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持续推动“四好农村路”高质量发展（新时代画卷）

2024年12月10日06:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　西藏自治区日喀则市定日县加乌拉山的珠峰108拐公路蜿蜒曲折，形成高原地形条件下特有的公路景象。
　　张远明摄（人民视觉）

　　重庆市綦江区通惠街道柏林村改善农村交通出行条件，建成便利的入户公路。
　　曹永龙摄（人民视觉）

　　四川省华蓥市禄市镇凉水井村，农村公路在花海中蜿蜒。近年来，华蓥市持续推进交通建设，逐步形成城乡贯通、区间快速、主次分明的交通网络。
　　邱海鹰摄（人民视觉）

　　山东省枣庄市薛城区，乡村公路风景如画。
　　洪晓东摄（影像中国）

　　安徽省芜湖市繁昌区峨山镇东岛村，正在铺筑沥青的县道平峨路。近年来，繁昌区不断完善农村路网体系，推动城乡一体化发展。
　　肖本祥摄（人民视觉）

　　湖南省通道侗族自治县万佛山镇太平岩村，工人在修筑公路排水沟。当地持续推进农村公路建设，不断完善养护管理。
　　李尚引摄（人民视觉）


　　近年来，甘肃省武威市天祝藏族自治县着力提高道路运输服务保障能力和管养水平。图为天祝县石门镇通村道路修复施工现场。
　　赵世鹏摄（影像中国）

　　江苏省宿迁市泗阳县，工人正在维修养护农村公路。
　　裴 成摄（影像中国）

　　宁夏回族自治区固原市隆德县境内的乡村公路上，一辆公交车从隆德县城驶向乡村。
　　新华社记者 冯开华摄

　　贵州省贵阳市乌当区水田镇境内，一辆“惠农专线”公交车行驶在乡村公路上。
　　新华社记者 杨文斌摄

　　湖北省宜昌市秭归县积极改善乡村交通条件，推进乡村道路提档升级。图为秭归县芝茅路茅坪镇花果园村路段。
　　吴承忠摄（影像中国）

　　数据来源：《新时代的中国农村公路发展》白皮书

　　《 人民日报 》（ 2024年12月10日 08 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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