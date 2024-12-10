刘静文

2014年，习近平总书记在关于农村公路发展情况的报告上作出重要批示，要求进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好。2024年，习近平总书记对进一步做好“四好农村路”建设作出重要指示，强调要“持续推动‘四好农村路’高质量发展，助力宜居宜业和美乡村建设”。

落实习近平总书记重要指示批示精神，各地各部门加强农村公路建设。11月29日国务院新闻办公室发布的《新时代的中国农村公路发展》白皮书显示：截至2023年底，农村公路总里程增长到460万公里，占公路总里程的84.6%，带动了农村地区整体面貌发生巨变。

道路通，百业兴。面向未来，必须进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好。

以人为本，修人民最想修的路。努力满足人民对美好出行的需求，还需加强边远山区、革命老区、民族地区、边疆地区、垦区林区等农村公路建设，推进农村公路连接互通。

以安为先，保障群众安全出行。只有把安全摆在首要位置，做好改造危旧桥梁、完善安全设施、定期巡查检查等工作，强化农村公路安全隐患治理，才能让农村公路成为安心之路、畅通之途。

向美而行，持续优化路域环境。加强洁化、绿化、美化，让农村公路与整洁村居、绿水青山相映成趣；加强古桥、古道等保护力度。交通线化作风景线，农村群众出行更舒心。

向兴而进，助推沿线产业发展。一方面，要引导公路与产业园区等协同布局，以“农村公路+特色农业”推动农业现代化发展；另一方面，要结合自然景观、文化资源合理规划农村公路，以“农村公路+乡村文旅”，推进乡村全面振兴。

《 人民日报 》（ 2024年12月10日 08 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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