湖北金融机构不断完善惠民利民举措
推动农业发展 带动农民增收
冬季，湖北省汉川市分水镇淤洲村，浩翔水产养殖专业合作社的鱼塘在阳光下波光粼粼。合作社负责人黄修刚每天都会来养殖基地忙活，给这里的鳜鱼、黄鳝、小龙虾等水产投喂食物。“我们的水面养殖面积有1300多亩，合作社成员有80多人，带动了60余名村民就近就业。”黄修刚说。
随着养殖规模的扩大，黄修刚打算建鳝鱼苗恒温培育大棚和冷库，因缺少有效抵押物，他遇到了资金困难。2017年11月，中国邮储银行汉川市支行引入担保机制，向黄修刚贷款80万元，解了他的燃眉之急。“前年邮储银行汉川市支行继续为我办理了100万元‘水产贷’，让我又能拓展养殖面积和水产品种。”黄修刚说。
在“千湖之省”的湖北，像黄修刚一样受益于邮储银行的养殖户还有很多。“我们聚焦44个水产大县，联合各级政府部门和农业企业，名单制服务水产养殖大户。”邮储银行湖北省分行行长张雪松介绍，今年1—10月份，他们已为1.5万余户水产养殖户投放贷款超40亿元，累计向水产行业投放贷款超150亿元。
把金融势能转化为推进乡村全面振兴的动能，是湖北金融机构的一项重要任务。
在湖北省宜昌市夷陵区，翠林农牧国家现代柑橘产业园内，智能分选生产线上机器人精准识别，对柑橘表皮的瑕疵、色泽、果径大小进行精细化分选。“产业园一期于2023年10月建成，现在每年可加工柑橘10万吨。”翠林农牧集团宜昌有限公司副总经理张绪表示，这些成绩离不开金融机构的资金支持。
产业园建设前，由于投入大，建设周期长，资金成为项目建设的大难题。中国农业银行湖北三峡分行了解情况后，联合其他银行采取联合授信模式，简化贷款审批流程，开辟绿色通道，及时为产业园提供贷款支持。农业银行湖北分行三农对公业务部总经理龚文婷介绍，“近年来，我们把金融支持现代化大农业发展作为重点工作，组建了县域乡村产业服务专班，加大对特色产业链上龙头企业及中小客群对接服务力度。”整体来看，截至今年9月，农业银行湖北分行涉农贷款同比增长15%。
除了资金上的支持，在农产品的销路上，湖北金融机构也在拓展服务“三农”的广度深度。
武汉众邦银行一边解决“三农”资金短缺问题，另一方面也在帮助涉农客户解决产品销售问题。“每周五的会员日，超过10万客户会同时登录我们的手机银行。我们逐步将这些流量优势嫁接给小微企业，提升‘三农’产品的销量。”武汉众邦银行董事长程峰介绍，众邦银行通过助农直播活动，把湖北200多种农副特产带进了直播间，累计带货10万余单，销售额过千万元。
为了进一步推进鄂州市鄂城区长港镇峒山村农文旅融合发展，助力打造鄂州峒山品牌，中国银行鄂州分行创新服务模式，量身定制授信服务方案，为峒山村农户主体提供整村授信2000万元，全力支持产业兴、乡村美、农民富。“我们将不断创新乡村全面振兴服务模式，持续提升‘三农’金融服务质效，引金融活水润泽美丽乡村沃土。”中国银行湖北省分行相关负责人说。截至2024年10月末，该行涉农贷款余额近690亿元，较年初新增近190亿元。
《 人民日报 》（ 2024年12月10日 14 版）
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