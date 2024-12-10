人民网记者 许维娜

近日，2024—2025赛季国际雪联单板与自由式滑雪大跳台世界杯北京站于首钢滑雪大跳台圆满落幕。当世界滑雪选手齐聚北京，冬季的激情也燃到了全新高度。

入冬后，国内多地冰雪季相继开启，“冰雪+体育”“冰雪+旅游”“冰雪+美食”等多元业态交相辉映，冰雪消费随之持续升温，冰雪热潮再度袭来。

国务院办公厅此前印发《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》（以下简称《意见》），旨在巩固和扩大“带动三亿人参与冰雪运动”成果，以冰雪运动为引领，带动冰雪文化、冰雪装备、冰雪旅游全产业链发展，推动冰雪经济成为新增长点。

国家体育总局副局长李静表示，《意见》在完善基础设施和配套服务方面提出了两方面措施，包括加强冰雪场地设施建设，提升配套服务水平。在要素保障方面，从加强冰雪人才队伍建设、加大金融支持力度、强化冰雪用地保障3个方面提出了具体举措，夯实冰雪经济基础。

近期，在线旅游平台发布的2024冬季旅游趋势报告显示，冰雪游是2024年冬季最热门的出游主题。

数据显示，11月以来，冰雪游相关搜索热度环比增长超过3倍，黑龙江、吉林、新疆率先进入雪季，北京、河北、四川等地的冰雪游关注度也持续上涨。此外，温泉、康养、博物馆和亲子游也成为冬季热门出游主题。

当前，冰雪消费需求带动广泛的市场供给，冰雪游正在成为地方经济的有力支撑。

文化和旅游部资源开发司负责人宋奇慧表示，去年冬天以来，“尔滨”的火爆带动了当地餐饮、住宿、娱乐、购物等相关产业的发展。2023—2024雪季，哈尔滨市共接待游客8700多万人次，同比增长300%，实现旅游收入1248亿元，同比增长500%，冰雪“冷资源”正在变成“热经济”。

多家在线旅游平台发布的数据显示，去年冬天爆火的哈尔滨，今年继续维持“宠粉”人设，位列冰雪游热门目的地榜首。此外，北京、吉林长白山、新疆阿勒泰、河北张家口等目的地冰雪游热度较高。11月下旬，长白山和阿勒泰各大雪场开业，快速拉升当地旅游热度。截至目前，这些城市冬季旅游热度同比增长均超过60%。

记者注意到，景区方面，除了传统热门的冰雪游景区之外，游客也开始发掘更多新鲜小众的雪景打卡地。11月28日，四川瓦屋山景区初雪降临，游客纷至沓来，只为拍一张刷爆朋友圈的雪地美照。

此外，吉林延边、新疆乌鲁木齐、黑龙江齐齐哈尔和四川阿坝成为冬季冰雪游“黑马”目的地。

为了提升滑雪的吸引力，各大滑雪场正在不断创新，推出多样化的活动。

在黑龙江哈尔滨，冰雪大世界、太阳岛雪博会等标志性冬季旅游园区施工现场一片繁忙，运雪卡车穿梭，吊车与工人协作制雪块。预计12月中下旬，两园将同期开园迎客。同样，内蒙古提前开启冰雪旅游旺季大幕。呼和浩特某滑雪场历经一周试运行后，于近日正式开板运营，吸引众多游客纷至沓来。

而在南方，室内冰雪场馆同样备受游客青睐，呈现出一派热闹非凡的景象。

重庆一家新改建的大型室内冰雪场馆开业后，吸引众多年轻人前去打卡体验。场馆内的百米滑雪赛道设置了多个组合道具，提升了滑雪难度，使追求刺激与挑战的游客能尽情享受滑雪的乐趣。

重庆市民小李是这家室内滑雪场的常客，他说：“在南方很少能看到雪，所以觉得特别新奇。这里设施完备，也很热闹，每次来都能玩得很尽兴。”

此外，诸如四川成都、江西靖安、江苏太仓以及上海等地的室内滑雪场市场规模不断扩大。

不少滑雪爱好者都积极地在社交媒体上分享自己的滑雪经历与技巧。像滑雪爱好者小夏就在社交平台上发了他的滑雪视频，得到了许多转发和关注，他写道：“我几乎周末都会来滑雪，能感觉到自己在不断进步。”

随着滑雪活动的火爆，围绕冰雪经济的相关产业链有望进一步发展。酒店、餐饮、交通等行业纷纷顺势而动。

“大众冰雪消费意愿不断提升，供给端持续发力，叠加政策支持等多重利好，我国冰雪产业市场容量将不断扩大。”另有专家表示，冰雪旅游已不再仅仅局限于北方地区，其范围已逐步延伸至西北、华北乃至南方地区，在全国范围内呈现出良好的发展趋势。相信在多方共同努力下，今年冰雪旅游市场有望迎来新的增长。

(责编：郝帅、吕骞)

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