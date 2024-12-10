人民网北京12月10日电 （焦磊）12月9日，国家统计局发布了今年11月份全国CPI（居民消费价格指数）数据。11月份，CPI同比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点，主要受食品价格涨幅回落带动。

“11月份，受气温偏高及出行需求回落等因素影响，全国CPI环比有所下降，同比小幅上涨。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，扣除食品和能源价格的核心CPI继续回升，同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

东方金诚首席宏观分析师王青分析，11月CPI同比小幅上涨主要受当月气温偏高影响，蔬菜、水果供应增加，价格水平大幅下降，带动食品价格走低，拖累整体CPI同比涨幅低位回落。

具体来看，11月份，全国平均气温为1961年以来历史同期最高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，食品中鲜活食品价格大多超季节性下降，其中鲜菜、猪肉、鲜果和水产品价格分别下降13.2%、3.4%、3.0%和1.3%，合计影响CPI环比下降约0.46个百分点，占CPI总降幅约八成。

“实际上，当月食品之外的其他商品和服务价格走势平稳，同比涨幅较上月有所回升。”王青表示，受“两新”等政策支撑，叠加部分车型新款上市，燃油小汽车价格环比上涨0.2%，为近9个月以来首次转涨。同时，手机等通信工具价格也在较快上行。受这些因素影响，11月工业消费品价格同比由上月的下降0.2%转为持平。

值得一提的是，11月国际金价高位下行，带动“其他商品和服务”CPI环比下降0.1%，受上年同期基数下行影响，当月“其他商品和服务”CPI同比涨幅为5.2%，较上月扩大0.5个百分点。

展望未来，王青认为，伴随食品价格下跌的拖累效应减弱，以及“两新”等存量政策持续显效，再加上近期楼市持续回暖，居民消费需求会进一步回升，预计物价上涨动能会有所改善。

(责编：郝帅、吕骞)

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