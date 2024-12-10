人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家统计局：11月CPI同比小幅上涨0.2%

2024年12月10日08:27 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月10日电 （焦磊）12月9日，国家统计局发布了今年11月份全国CPI（居民消费价格指数）数据。11月份，CPI同比上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点，主要受食品价格涨幅回落带动。

“11月份，受气温偏高及出行需求回落等因素影响，全国CPI环比有所下降，同比小幅上涨。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，扣除食品和能源价格的核心CPI继续回升，同比上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

东方金诚首席宏观分析师王青分析，11月CPI同比小幅上涨主要受当月气温偏高影响，蔬菜、水果供应增加，价格水平大幅下降，带动食品价格走低，拖累整体CPI同比涨幅低位回落。

具体来看，11月份，全国平均气温为1961年以来历史同期最高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，食品中鲜活食品价格大多超季节性下降，其中鲜菜、猪肉、鲜果和水产品价格分别下降13.2%、3.4%、3.0%和1.3%，合计影响CPI环比下降约0.46个百分点，占CPI总降幅约八成。

“实际上，当月食品之外的其他商品和服务价格走势平稳，同比涨幅较上月有所回升。”王青表示，受“两新”等政策支撑，叠加部分车型新款上市，燃油小汽车价格环比上涨0.2%，为近9个月以来首次转涨。同时，手机等通信工具价格也在较快上行。受这些因素影响，11月工业消费品价格同比由上月的下降0.2%转为持平。

值得一提的是，11月国际金价高位下行，带动“其他商品和服务”CPI环比下降0.1%，受上年同期基数下行影响，当月“其他商品和服务”CPI同比涨幅为5.2%，较上月扩大0.5个百分点。

展望未来，王青认为，伴随食品价格下跌的拖累效应减弱，以及“两新”等存量政策持续显效，再加上近期楼市持续回暖，居民消费需求会进一步回升，预计物价上涨动能会有所改善。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
青岛空港多式联运增长超五成
　　人民网北京12月10日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，3092公斤跨境电商出口货物运抵青岛胶东国际机场，与以往不同的是，这批货物采用了“陆空联运”通关模式。企业在广州跨境电商中心完成申报放行后，货物经货车陆运运输，由广州海关转关至青岛海关所属青岛胶东机场海关办理现场货物核销手续后，搭乘当晚航班出境。…
数读中国丨逐“绿”向“智” 服务消费新动能不断激活
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部