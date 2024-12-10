人民网北京12月10日电 （焦磊）国家统计局12月9日发布11月PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。11月份，一系列存量政策和增量政策协同发力，国内工业品需求有所恢复，PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。

从环比看，PPI环比由上月下降0.1%转为上涨0.1%。其中，生产资料价格上涨0.1%，涨幅与上月相同；生活资料价格由下降0.4%转为持平。

“一系列存量政策和增量政策效果持续显现，房地产、基建项目加快推进，水泥、有色金属、钢材等工业产品价格上涨。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，非金属矿物制品业价格上涨1.2%，其中水泥制造价格上涨6.2%，玻璃制造价格上涨1.8%；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.2%，其中铝冶炼价格上涨5.6%；黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨0.2%。

“11月PPI环比上涨0.1%，涨幅较上月加快0.2个百分点，时隔5个月后实现环比回正。”东方金诚首席宏观分析师王青表示，在环比上涨以及上年同期基数走低带动下，11月PPI同比跌幅较上月收窄0.4个百分点，结束了此前3个月的同比跌幅扩大趋势。

王青分析，11月PPI环比实现回正，主要受生活资料价格拉动，当月生活资料PPI环比0.0%，较上月的下跌0.4%明显改善，背后主要是受“两新”等政策拉动，耐用消费品需求改善，提振价格环比上涨0.2%，大幅好于上月的下跌1.1%，其中，汽车制造业PPI环比降幅大幅收窄至-0.1%。

数据显示，生产资料方面，11月大宗商品和工业品价格涨跌互现，当月生产资料PPI环比涨幅持平上月于0.1%。王青表示，具体来看，一方面，11月，国际油价下跌继续向国内传导，加之国内煤炭价格弱势运行，当月煤炭开采业PPI环比转跌0.4%，石油开采、化工等行业PPI环比续跌，但跌幅有所收敛；另一方面，11月一揽子增量政策持续推进，拉动基建等领域投资，支撑工业品价格续涨，当月非金属矿物制品、钢铁、有色金属行业PPI环比分别上涨1.2%、0.2%和1.2%。

“同比来看，受价格边际上涨动能增强带动，11月生活资料PPI同比降幅也较上月收窄0.2个百分点，其中耐用消费品PPI同比跌幅的收敛对生活资料PPI同比的拉动作用最为明显。”王青说。

“整体看，在一揽子增量政策持续显效的带动下，11月国内工业品和消费品价格整体上涨，带动PPI环比回正。”王青表示，未来财政增量政策和地产支持政策的实际落地规模和节奏对后续需求的有效拉动十分重要。与此同时，需要重点关注明年外贸环境变化、工业制成品出口波动可能对国内工业品价格带来的影响。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经