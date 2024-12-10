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文明的烛火——中国科学文化探源河南行活动举办

2024年12月10日08:27 | 来源：人民网
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人民网北京12月10日电 （焦磊）12月4日至6日，由中国科协宣传文化部主办的“文明的烛火——中国科学文化探源河南行活动”在河南省举办。在为期3天活动中，专家组先后走进郑州和洛阳，深入商城国家考古遗址公园、大河村国家考古遗址公园、二里头夏都遗址博物馆和隋唐大运河文化博物馆等四个科学文化场所开展调研与交流。

论坛上，专家组就本次考察情况，分别结合本专业研究，通过分析流经河南郑州的汴渠在古代的重要作用，探讨其自然和文化遗产的双重属性；通过分析国际多个水利设施，对比大运河与城市化文明的发展；通过分析中国古代建筑的木构架发展与演变，探讨其鉴古而知今的特性及其如何影响了现代木结构建筑技术；通过分析金属冶炼成果，结合朝代更迭脉络，深入分析了冶铁技术对朝代建立的重要意义。

此外，与会专家还从玉器、农业、冶炼、甲骨文等方面，对中原地区的中华科技文明进行了全面而深入的剖析，为探索中华文明的发展脉络及其科学文化内涵提供了宝贵的洞见。

据悉，今年以来，“文明的烛火”科学文化系列活动陆续开展，通过学会谈、区域行、进校园等方式，为社会公众与高校师生广泛传播中国科技成就、阐述科学文化内涵，旨在有效推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，助力培育现代科学文化，提升文化自信和历史自信。

(责编：郝帅、吕骞)
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