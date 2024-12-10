物畅其流 农村公路奏响乡村振兴“交响曲”
从北方辽阔草原到南方水乡小镇，从东部发达城市到西部偏远乡村，在辽阔的中国大地上，每天有数以亿计的包裹在快速流转，小包裹畅通了经济“大动脉”，让老百姓实现了“幸福速递”。
在宁夏回族自治区固原市隆德县，一辆辆城乡公交车正在为乡村运送快递。“过去取快递很麻烦，很少在网上买东西。”隆德县奠安乡张田村村民张红利说，离家不到3公里的小卖部增加了快递收发功能，妻子买的衣服、化妆品，自己给养鸡场买的工具、配件等，下单后三四天就到手了。
近年来，我国持续提升城乡交通运输服务均等化水平，深入推进农村客货邮融合发展，进一步促进城乡之间、乡镇之间人员物资的顺畅流动。
交通运输部副部长李扬表示，我国把“四好农村路”发展主动融入到农村地区的产业、物流、环境、特色经济的大生态体系中，持续推动客货邮融合发展。“我到过中国的不少县村，看到很多农村公路通过客货邮融合发展，把当地的农特色产品通过网上销售，包括带货直播等方式推广出来，把农村公路的发展与运输和旅游、生态建设，包括经济发展，有效地融合在一起，有力促进了农民增收致富。”
如今，地处偏远山区的少数民族群众也能体验从“指尖”到“身边”的小幸福，背后依赖的是覆盖面广的农村公路网和便捷完善的快递物流网络。
广西是我国少数民族人口最多的省区，有1890万少数民族群众居住于此。得益于农村地区交通网络不断完善，以及“快递进村”工程加快推进，一件件快递包裹从田间地头发出，连接千家万户、千行百业，成为我国农村客货邮融合发展的生动写照。
百色市隆林各族自治县革步乡红岩村的村民韦凤杰在村里开经销店，同时代理村级电商网点，为村民提供代买代销、快递代收等服务。他的采购单里涵盖了生活家电、农资用品、生鲜美食等物品，线上下单，快递三天左右就能送到。
据了解，在广西农村地区，平均每天有170万件快递包裹流动，完善的快递物流网络为少数民族地区交往交流交融、实现振兴发展注入更多动能。
“我的小店升级为客货邮站点以后，每天的快件数量比以前多了两三倍。”在黑龙江省齐齐哈尔市克山县河南乡学习村，从事快递工作10余年的杨海林在村客货邮服务站里忙碌着。他说，目前有3条城乡公交线路途经村里，每天客运量150余人，配送快递270单左右。
黑龙江省道路运输事业发展中心主任李晋滨表示，明年全省将基本建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，创建10个农村客货邮融合发展示范试点县；到2027年，力争全省县、乡、村三级客货邮站点数量超3000个，农村客货邮合作线路超300条，推动农村运输由“开得通、走得了”向“留得住、可持续”转变，为实现乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。
日益完善的农村公路网络，让“人享其行、物畅其流”照进现实。交通运输部运输服务司负责人王绣春表示，近年来，交通运输部大力支持农村物流节点建设，支持地方结合特色优势开展探索实践，不断完善网络体系和服务功能，构建农村物流发展的“硬核”力量。“目前我们已经形成了150多个具有示范意义的农村物流服务品牌，实现农村物流+产业+电商等融合发展，促进农村物流降本增效。”
据王绣春介绍，经过这些年的发展，国内的农村客货邮融合发展从装备到体系，再到运行机制，已经逐渐完善。截至目前，全国有超过1500个县级行政区开展了农村客货邮融合业务，开通合作线路12700多条。今年上半年，全国通过农村客货邮融合业务运达的邮件快件数量超过了9亿件。
王绣春表示，下一步，交通运输部还将持续关注农村运输服务的需求变化，多措并举，持续发力，进一步提升农村地区运输服务质量和效率，让广大农村地区也早日实现“人享其行、物畅其流”的美好愿景。
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