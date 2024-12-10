人民网记者 车柯蒙

小微企业和个体工商户（以下简称小微企业）是扩大就业、繁荣市场、改善民生的重要支撑。记者从国家税务总局了解到，今年1至9月，小微企业享受税费减免9461亿元，同比增长6.7%。

具体来看，今年前三季度，我国小微企业税负为1.65%，同比下降9.6%。其中，主要行业税收负担显著减轻。前三季度，占比约四成的批发零售业税负为1.09%，较2019年下降26.6%；建筑业、制造业等劳动密集型行业，税负分别为1.67%和2.56%，较2019年下降19.8%和16.3%；住宿餐饮、交通运输、居民服务、教育、卫生等民生领域税负大幅下降，较2019年降幅在40%上下。

在一系列政策支持下，全国小微企业税负明显减轻，经营持续向好，活力有效释放，发展信心不断增强。

近日，位于东辽县辽河源镇英武村的田雨小镇被评为国家4A级旅游景区。小镇采取“旅游业+农产品销售”相结合的经营模式，带动当地居民增收50%以上，间接解决了英武村300人的就业问题。

“2024年，小镇共享受到税费减免26万元，这笔钱已经用在了小镇的内部道路修缮，和增加冬季冰雪项目上，我们将以充足的准备与游客们一起共赴冰雪之约。”吉林省星源旅游度假有限公司负责人崔译夫说。

在大连，一家年轻的创业公司研发的游戏《子弹派对》，在进入测试阶段前便吸引了无数电竞爱好者的目光。记者了解到，当地税务部门多次进企业讲解最新税费优惠政策，2023年该企业增值税申报收入约132万元，今年该企业增值税申报收入约289万元。

“我们公司所研发的都是长周期、高投入的项目，我们能够健康稳定地发展，离不开税收政策的支持，这也坚定了我们的发展信心。”该公司负责人盛江表示。

羊驼，不但外表萌、观赏价值高，还极具经济价值、药用价值。山西七峰山农牧股份有限公司现有存栏羊驼2000余只，是目前全国最大的羊驼饲养繁育基地。

税收政策如何助力羊驼产业发展壮大？据悉，阳曲县税务局就该企业可享受的农产品生产销售优惠政策开展面对面辅导，确保政策红利直达快享。“今年1至11月我们共享受各项税费优惠122余万元，为公司进一步扩大投资、购买设备等提供了很大助力。”公司负责人邓昕表示，未来，计划通过“公司+基地+农户”的模式发展羊驼产业，形成“种养殖+旅游”的创新产业形势，做好上下游产业链延伸，带动村民共同致富。

在云南腾冲，地热资源丰富，大小温泉群达80余处。为持续“加热”温泉民宿行业发展，当地税务部门主动走进温泉小镇，为小镇温泉企业和周边商户开展税惠政策宣传，确保税收政策红利持续释放。

“2023年以来企业累计享受到小微企业税收优惠政策减免税费4.3万余元，缓解了资金紧张问题，为企业发展赋能。”腾冲伊甸园民宿管理有限公司财务负责人余丽表示。

业界专家认为，在包括税费政策在内的政策“组合拳”支持之下，量大面广的小微企业和个体工商户经营持续恢复向好，展现出较强的韧性和活力。

得益于政策红利增强了小微企业发展信心，近年来，小微企业数量不断增加。2019年至2023年，全国新办小微企业累计近5000万户。今年前三季度，新办小微企业1245万户，同比增长4%。

(责编：郝帅、吕骞)

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