人民网记者 王绍绍

消费是我国经济增长的重要引擎。近年来，我国消费潜力不断释放，线上线下消费蓬勃发展，各种消费利好政策不断出台，助力经济持续回升向好。

近期，一系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，主要经济指标明显回升。国家统计局最新数据显示，2024年11月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。消费品价格持平，服务价格上涨0.4%。1—11月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。

作为驱动消费创新的“新引擎”，近年来，数字消费展现出蓬勃的发展活力。

在浙江杭州，西湖龙井茶村借助物联网和大数据技术，不仅提升了茶叶种植管理的智能化水平，还推出了线上茶叶品鉴与购买平台，游客和消费者能够在线上享受从茶园观光到茶叶品鉴的一站式服务，打造了融合农业、科技与消费的新型消费模式；在广东广州，一家商圈凭借丰富的数字应用场景，如虚拟试衣、智能导购、无人零售等，将传统购物体验与数字科技紧密结合，从单纯的实体购物转变为线上线下融合的全渠道消费体验，为消费者带来了前所未有的便捷与乐趣。

业内专家表示，要培育新型消费业态，发挥新型消费的牵引作用，着力形成沉浸式体验、零售新业态等数字消费新场景；大力培育高端医疗、远程医疗等新的健康消费增长点；着重开辟绿色健康餐饮消费、绿色智能家电下乡等绿色消费新的细分市场。

为了进一步激发消费潜力，相关部门陆续出台了一系列促进政策。在“两新”的推动下，各地纷纷出台具体措施，北京市大幅提高汽车报废更新的补贴标准，湖北省则安排了资金用于家电家居以旧换新的补贴等。

这些政策不仅促进了新消费的增长，也带动了相关产业的发展。国家发展改革委相关负责人表示，随着国债资金全面下达，支持政策全面启动。在各方共同努力下，“两新”工作逐步取得明显成效，有力拉动了投资增长，释放了消费潜力，促进了产业发展，提升了民生福祉，支撑了绿色转型。

随着“银发”群体规模的不断扩大，老年人逐渐成为消费市场的主力军。近年来，“银发”经济展现出巨大的发展潜力。在刚刚过去的电商促销活动期间，老年网购族的数量显著增加，成为消费市场的一股新力量。

“近期，来拿快递的老年人倒是比往年多不少。”在北京市一家快递驿站，工作人员告诉记者。

“我在网上给家里人都买了几件衣服，还给自己新买了一些护肤品。”家住北京市朝阳区李阿姨表示，自己经常在网上“冲浪”，货比三家进行网购。

“我国老年群体收入水平和消费结构升级的态势明显，银发经济有望成为未来几十年经济领域极具发展潜力的新赛道。”中国老龄协会副会长吕晓莉说。

北京师范大学教授朱耀垠介绍，“银发经济”不仅包含“老年阶段的老龄经济”，也包含“未老阶段的备老经济”。因此，要深入挖掘老年人的精神文化需求，发展丰富老年人文化生活的“创意项目”，以满足“银发”群体对全龄产品和服务的需要。（实习生李想对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、吕骞)

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