原标题：手语能“听到” 声音可“看见”

◎本报记者 朱 虹 实习生 何雨竹

近日，黑龙江大学本科生创业团队的参赛项目“传情达意——让机器手语翻译不再冰冷”凭借其独特的创意和系列技术突破，在第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛中荣获金奖。这个项目研发了全国首个融合面部肌电信号的手语翻译技术和相关AR眼镜设备，不仅让手语被“听到”，还能让声音被“看见”。

团队通过调研发现，目前助聋设备普及率只有5%，且普遍价格高，适配场景少，准确率较低。为此，团队决定在助聋设备方面做进一步探索。他们历时两年，研发出样品并进行完善，目前已与徐州市特殊教育中心等机构签订购买意向书。

“我们的创新产品主要由臂环和AR眼镜两部分组成。”项目负责人、黑龙江大学电子工程学院朱铭熙说，臂环通过收集并识别聋哑人做手语时的肌电信号，将其转化为语音，实现了手语的“听觉化”。在这一过程中，电极贴片起到了关键作用。它们能够捕捉肢体动作的细微变化，将其转化为特征向量，与预先建立的手语向量数据库进行比对，从而准确识别出手语的含义。

然而，仅有臂环的手语识别并不足以达到精准翻译的目标。朱铭熙介绍：“手语中面部表情所占的权重不低于40%，而人的情绪主要通过眉毛和面颊两侧的肌肉来体现。”

为了提升准确率，团队进一步提升了设备精准捕捉表情、理解情感的能力。他们将电极贴片安装在AR眼镜的引擎上，研发了我国首个融合面部肌电信号的手语翻译技术。当佩戴者因情绪产生微表情的时候，设备就能精准捕捉这些微小的面部表情，并将其转化为特征向量后与数据库中的信息进行比对，从而让手语翻译更加精准。

同时，团队还扩大了数据吞吐量，实现设备时延小于0.1秒，能实时完成13000余条手语数据的调用。正是基于这些技术，与同类产品相比，团队产品的实时性翻译能力更强，准确度更高。

朱铭熙团队的成果，不仅让手语被“听到”，还让声音被“看见”。考虑到很多听障人士存在识字困难，朱铭熙团队开发了一个能够显示在AR眼镜上的数字人。当识别到周围有人说话时，文字内容可以直接匹配到数字人的手语动作上。这样，佩戴者就能在AR眼镜上看到数字人打手语，无需识字就能理解对方的意思。

这一创新为听障人士提供了极大便利，为他们打开了一个全新的交流世界。该技术不仅可以用于个人社交活动，也能作为聋哑学校基础的教学辅助装置。“通过让学生佩戴臂环，我们可以检测他们的手语表达是否标准，中控台可以实时显示结果，让手语教学更直观，也大大降低了教学成本和时间。”朱铭熙介绍。

目前，2000余位听障人士佩戴了团队研发的产品。河南郑州张哥助残服务平台创始人张继磊试用产品后给予高度评价：“这款产品能够切实帮助聋哑人群，应用市场非常广阔，希望能继续完善，让更多有需要的人受益。”

目前，团队正在向数据库继续补充手语数据，扩大产品的应用场景。

(责编：杨曦、陈键)

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