原标题：国内首家智能建造产业园投入运营

科技日报讯 （记者吴纯新 通讯员赵静华）12月8日，中建智能建造产业园在湖北省鄂州市葛店经开区开园，这是国内首家智能建造产业园，致力于打造全国智能建造产业科创高地。

中建智能建造产业园由中建三局投资建设运营，产业园用地220.4亩，总建筑面积22.5万平方米，着力为企业搭建科技研发平台、创新孵化平台、产业服务平台、展示交流平台，塑造辐射带动强、示范效应佳的智能建造产业生态，推动智能建造产业新质生产力快速发展。

该园区首期75栋独栋研发楼已投入运营。围绕智能建造产业主题，依托中建三局“链主”企业带动效应，目前已吸引41家企业入驻，包括智能建造类企业28家、产业服务类企业9家、其他企业4家。其中，新注册或搬迁入驻鄂州的企业20家，园区年营收逾110亿元。

在已入驻企业中，智能建造产业代表企业包含云采供应链、圣祥电子、三局云控、璇佳建设等，产业服务代表企业有中建云谷孵化器、中国农业银行、中泰证券等。

园区二期规划建筑面积6万平方米，预计投资额5亿元，采用智能建造及新型建筑工业化施工方式，计划2025年一季度开工建设，年内交付运营。建成后，将集聚以推动智能建造产业工业化、智慧化、数字化转型升级为目标的企业，进一步夯实园区产业本底，引领行业发展。

近年来，作为湖北省智能建造产业协作联盟理事长单位，中建三局与各地职能部门、联盟成员单位通力合作，积极探索“科研院所+产业基地+产业园区+产业基金+产业发展”五位一体智能建造产业发展新模式，通过深度参与建筑业产业数字化转型的湖北实践，全力推进中国建筑业发展新质生产力主阵地建设。

(责编：杨曦、陈键)

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