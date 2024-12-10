陈 潇

原标题：年末房企“抢收”忙：加快推出优质楼盘

临近年底，楼市热度不减，房企亦开启“抢收”模式，加快推出优质楼盘。在政策与市场的共振之下，不少一线和二线城市优质项目开盘即受到追捧，部分地区出现“日光盘”、千人摇号等情况。

在上海，据中指研究院数据，11月份新开盘38个，整月开盘量远超10月份水平，11月份整体开盘去化率较10月份提高明显，其中海上·清和玺、前滩公馆、中海领邸等豪宅项目当日售罄。

此外，各地“日光盘”持续涌现。12月7日，广州越秀云悦项目首次开盘实现100%去化率，成为今年广州首个“日光盘”。据了解，该项目地块于9月30日由越秀地产以9.8亿元竞得。

12月8日，绿城房地产集团有限公司发布的消息显示，绿城·苏州玫瑰园在2024年11月份首次开盘售罄创下25亿元的销售额，随后一个月内二次开盘再次售罄，累计销售额达到34.6亿元。

“年底，开发商加大推盘力度，希望能够冲刺业绩。随着市场的回升，改善型需求亦在持续发力。”广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《证券日报》记者表示。

李宇嘉表示，从当下的“日光盘”来看，存在两大特点。一是拿的地块相比于过去更加优质，价格在所处地段上更亲民。二是新一代住宅的得房率、户型设计都存在很大的优势，推盘规模在几百套的情况下，往往很快就会出现“日光”。

值得一提的是，近期，不少核心城市供地诚意满满，优质地块陆续“摆上货架”。在土拍方面，优质地块也呈现高溢价成交，甚至突破板块原有的楼板价纪录。

“优质地块的持续供给，为销售奠定了良好基础。当下，陆续创下佳绩的项目大多位于具有稀缺价值的板块，板块新房市场价格韧性高，同时项目品质较高。”上海易居房地产研究院副院长严跃进对《证券日报》记者表示。

麟评居住大数据研究院监测数据显示，2024年11月份重点10个城市二手住宅成交91367套，较10月份上升17.16%，较去年11月份上升25.98%。截至2024年12月8日，当月重点10个城市二手住宅成交28902套，较今年11月份同期上升6.75%，较去年12月份同期上升54.27%。

“临近年底，房企将推出一些促销手段，如搭建顺畅便捷的购销平台，推出优质项目，开展折扣、优惠券、赠购房权益等。”中指研究院企业研究总监刘水向《证券日报》记者表示，项目快速去化，有助于提高房企的销售业绩，提振市场信心。

“当下，房企基本聚焦重点城市，重点区域，核心板块，以改善盘为主导，在好房子去化加速的背景下，房企有望加快年底资金回笼。”严跃进如是说。

(责编：杨曦、陈键)

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