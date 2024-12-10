韩 昱

原标题：下好投资“先手棋” 多地积极谋划储备重大项目

作为稳定经济增长的“压舱石”、推动经济高质量发展的“强引擎”，重大项目建设对各地经济发展起着至关重要的影响。记者注意到，临近年末，多地在重大项目建设方面持续发力，既有加速开工建设的，也有积极为明年谋划储备项目的。

比如，12月5日，湖北举行2024年四季度全省重大项目集中开工活动，此次集中开工亿元以上项目2311个、总投资1.1万亿元，其中，以光电子信息等优势产业为主的产业类项目投资占比64.2％，民间投资占比达到六成，项目数量、投资规模均创历史同期新高。

据了解，2024年湖北共开工亿元以上项目9019个、总投资4.8万亿元，拉动全省投资增长6.1％、高于全国2.7个百分点。

“重大项目往往具有较高的投资规模，需要大量的人力、物力和财力投入，可以直接创造需求，并带动相关产业的发展，如建筑、建材、机械等行业。”中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，重大项目建设提速，有助于地方增加就业机会，提高相关企业的收入和利润，从而推进新兴产业崛起和科技创新，实现产业升级与结构优化，推动当地经济向数字化、高端化、智能化、绿色化和国际化方向高质量可持续发展。

国家统计局数据显示，今年1月份至10月份，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7.1%，增速比全部投资高3.7个百分点；拉动全部投资增长3.8个百分点，显示出大项目投资支撑作用明显。

在地方重大项目加速开工建设的同时，也有地方为下好2025年投资“先手棋”，提前开始进行谋划筹备。

例如，公开消息显示，截至目前，银川市谋划储备2025年重大项目1142个，预计总投资3968亿元，年度计划投资1090亿元。其中，社会投资占比75%以上，装备制造、新材料、清洁能源等产业项目投资占比45%，亿元以上项目投资占比80%以上。

再如，安徽省发展改革委召开的2025年重点项目谋划储备座谈会明确，要提升谋划水平，围绕国家支持“两新”“两重”建设等政策，聚焦科技创新、先进制造、重大基础设施等领域，再谋划一批重大项目；要提高项目质量，优化调整申报标准，加强项目审核把关，压实项目投资，不断提升项目谋划成效等。

此外，不少地方的谋划储备项目也体现了对科技创新、产业创新的重视。

比如，天津市重大项目智慧管理平台数据显示，今年前10个月，天津市新增谋划储备项目共5003个，总投资规模达1.78万亿元。在今年天津市谋划储备项目中，科技和产业创新、现代服务业等产业类项目占比过半，达54%。

巨丰投顾高级投资顾问朱华雷告诉《证券日报》记者，各地提前储备谋划重大项目，对促进地方经济增长、优化地方投资结构、提高项目高质量发展具有重要意义。通过重大项目投资，可以增强地方经济的活跃度，拉动区域经济增长，为地方经济社会高质量发展蓄势赋能。

(责编：杨曦、陈键)

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