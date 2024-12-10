下好投资“先手棋” 多地积极谋划储备重大项目
作为稳定经济增长的“压舱石”、推动经济高质量发展的“强引擎”，重大项目建设对各地经济发展起着至关重要的影响。记者注意到，临近年末，多地在重大项目建设方面持续发力，既有加速开工建设的，也有积极为明年谋划储备项目的。
比如，12月5日，湖北举行2024年四季度全省重大项目集中开工活动，此次集中开工亿元以上项目2311个、总投资1.1万亿元，其中，以光电子信息等优势产业为主的产业类项目投资占比64.2％，民间投资占比达到六成，项目数量、投资规模均创历史同期新高。
据了解，2024年湖北共开工亿元以上项目9019个、总投资4.8万亿元，拉动全省投资增长6.1％、高于全国2.7个百分点。
“重大项目往往具有较高的投资规模，需要大量的人力、物力和财力投入，可以直接创造需求，并带动相关产业的发展，如建筑、建材、机械等行业。”中国商业经济学会副会长宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，重大项目建设提速，有助于地方增加就业机会，提高相关企业的收入和利润，从而推进新兴产业崛起和科技创新，实现产业升级与结构优化，推动当地经济向数字化、高端化、智能化、绿色化和国际化方向高质量可持续发展。
国家统计局数据显示，今年1月份至10月份，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长7.1%，增速比全部投资高3.7个百分点；拉动全部投资增长3.8个百分点，显示出大项目投资支撑作用明显。
在地方重大项目加速开工建设的同时，也有地方为下好2025年投资“先手棋”，提前开始进行谋划筹备。
例如，公开消息显示，截至目前，银川市谋划储备2025年重大项目1142个，预计总投资3968亿元，年度计划投资1090亿元。其中，社会投资占比75%以上，装备制造、新材料、清洁能源等产业项目投资占比45%，亿元以上项目投资占比80%以上。
再如，安徽省发展改革委召开的2025年重点项目谋划储备座谈会明确，要提升谋划水平，围绕国家支持“两新”“两重”建设等政策，聚焦科技创新、先进制造、重大基础设施等领域，再谋划一批重大项目；要提高项目质量，优化调整申报标准，加强项目审核把关，压实项目投资，不断提升项目谋划成效等。
此外，不少地方的谋划储备项目也体现了对科技创新、产业创新的重视。
比如，天津市重大项目智慧管理平台数据显示，今年前10个月，天津市新增谋划储备项目共5003个，总投资规模达1.78万亿元。在今年天津市谋划储备项目中，科技和产业创新、现代服务业等产业类项目占比过半，达54%。
巨丰投顾高级投资顾问朱华雷告诉《证券日报》记者，各地提前储备谋划重大项目，对促进地方经济增长、优化地方投资结构、提高项目高质量发展具有重要意义。通过重大项目投资，可以增强地方经济的活跃度，拉动区域经济增长，为地方经济社会高质量发展蓄势赋能。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 英伟达涉嫌违反反垄断法市场监管总局依法决定立案调查
- 人民网北京12月9日电 （记者杨虞波罗）据国家市场监督管理总局消息，近日，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》（市场监管总局公告﹝2020﹞第16号），市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。…
- 评论
- 关注