孟 珂

原标题：存量和增量政策协同发力 11月份PPI环比由降转涨

12月9日，国家统计局发布了2024年11月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。其中，CPI同比上涨0.2%，环比下降0.6%；PPI同比下降2.5%，环比上涨0.1%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，11月份，受气温偏高及出行需求回落等因素影响，全国CPI环比有所下降，同比小幅上涨。扣除食品和能源价格的核心CPI继续回升，同比上涨0.3%，涨幅比10月份扩大0.1个百分点。同时，一系列存量政策和增量政策协同发力，国内工业品需求有所恢复，PPI环比由降转涨，同比降幅收窄。

食品价格超季节性下降

从环比看，11月份CPI下降0.6%，降幅比10月扩大0.3个百分点，主要是受食品价格超季节性下降影响。其中，食品价格下降2.7%，降幅超近十年同期平均水平2.5个百分点。董莉娟表示，11月份，全国平均气温为1961年以来历史同期最高，冷空气过程偏少，利于农产品生产储运，食品中鲜活食品价格大多超季节性下降。

从同比看，CPI上涨0.2%，涨幅比10月份回落0.1个百分点。其中，食品价格上涨1.0%，涨幅比10月份回落1.9个百分点；非食品价格由10月份下降0.3%转为持平。

东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示，11月份CPI同比涨幅低于市场预期，主要是受当月气温偏高影响，蔬菜、水果供应增加，价格水平大幅下降，带动食品价格走低。

针对11月份物价表现，光大银行金融市场部研究员周茂华对《证券日报》记者表示，国内市场需求表现整体偏弱，供给相对充足，物价月度波动不会影响物价整体回暖态势。未来，国内消费和需求有望逐步回升，国内宏观政策对消费需求和物价影响有望进一步显现。

展望下一阶段，中国民生银行首席经济学家温彬告诉《证券日报》记者，预计CPI同比涨幅或将回升。冬季肉类需求增加，猪肉价格将会出现季节性回升，此外，气温进一步下降或将影响鲜菜鲜果等产品生产储运，可能推升食品价格。国内一揽子增量政策继续改善内需，提振居民消费信心，有望推升核心CPI。

一揽子政策推动PPI改善

从环比看，11月份PPI由10月份下降0.1%转为上涨0.1%。其中，生产资料价格上涨0.1%，涨幅与10月份相同；生活资料价格由下降0.4%转为持平。一系列存量政策和增量政策效果持续显现，房地产、基建项目加快推进，水泥、有色金属、钢材等工业产品价格上涨。

从同比看，PPI同比下降2.5%，降幅比10月份收窄0.4个百分点。其中，生产资料价格下降2.9%，降幅比10月份收窄0.4个百分点；生活资料价格下降1.4%，降幅收窄0.2个百分点。调查的主要行业中，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、电力热力生产和供应业等7个行业降幅均较10月份收窄。

周茂华认为，PPI改善反映了国内推动大规模设备更新和消费品以旧换新等一揽子政策效果在逐步显现，工业市场供需关系改善。

温彬分析称，受主要发达国家制造业放缓及全球需求趋弱影响，全球大宗商品价格预计将整体回落。但是，随着我国增量政策渐进显效，市场供需关系得到边际修复，国内工业品价格有望回升，预计PPI同比降幅将有所收窄。

(责编：杨曦、陈键)

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