全链条协同打造冰雪新业态
随着冬季来临，欣赏冰雪风光、参与冰雪运动、体验冰雪民俗等活动不仅极大丰富了群众的冬日生活，更成为驱动经济增长的新动力。《中国冰雪产业发展研究报告（2024）》显示，2023—2024冰雪季，我国冰雪休闲旅游人数超过3.85亿人次，预计2024—2025冰雪季有望突破5亿人次，冰雪休闲旅游总收入有望超过7000亿元。各地积极行动，结合本地特色，因地制宜创新“冰雪+”新业态模式，冰雪经济正以蓬勃的活力书写经济发展的新篇章。
深挖资源
日前，吉林省新雪季开板仪式在吉林市北大湖滑雪度假区举行。身着古装的表演者排成整齐队列，从远处的雪道上飞驰而下，引得现场观众纷纷拿出手机拍摄留念。
“我喜欢北大湖的雪场，因为初级中级高级各级雪道丰富，今年还增加了缆车数量，减少了排队等待时间，滑雪体验特别好。”沈阳滑雪爱好者许萱渟说。
北大湖滑雪度假区总经理曾岩告诉记者，新雪季度假区雪道从64条增加至74条；索道从11条增加到13条；新增造雪机100台，新铺设造雪管线3000米；总床位数从8000张增至9000张。
除了北大湖滑雪场，吉林省还有不少建在城市周边的滑雪场，群众可就近体验冰雪乐趣。在吉林市区南面约15公里处的万科松花湖滑雪场，新增雪道50万平方米，雪道数量达50条、总长55公里，新雪季滑雪面积达220万平方米，可同时容纳15000人滑雪；在长春市区东行约40公里、距离长春龙嘉机场20公里处的莲花山生态旅游度假区，近年来相继打造了长春冰雪新天地、莲花山滑雪场、天定山滑雪场等一批冰雪项目。
新雪季，新体验。河北省张家口市的太舞、富龙、万龙等滑雪场新增了林间雪道，开板就迎来开门红。其中，万龙滑雪场的夜滑雪道由上个雪季的3条增至10条，总长达到14公里，夜滑总面积相当于84个足球场。
张家口各滑雪场还推出滑行表演秀、雪地快闪、雪上演绎、冰雕艺术展、冰滑梯探险等休闲娱乐活动。张家口富龙文化旅游有限公司副总经理邹中桥介绍，富龙滑雪场将引入企鹅、驯鹿等动物，增加马拉雪橇活动，同时打好文化牌，举办崇礼新年、新春音乐会，邀请更多艺术家到雪场采风，与游客互动。
黑龙江也深挖资源禀赋，打造更多冰雪旅游精品，将冰雪经济做优做强。据悉，黑龙江各冰雪旅游景区设施全面升级。其中，亚布力滑雪旅游度假区对高山滑雪、越野滑雪等6条雪道及附属造雪系统进行优化升级，新增3条初级雪道，开发地形公园，打造新型社交式滑雪场。游客一卡在手，可畅滑56条雪道，为滑雪爱好者提供更加优质的体验。
优化服务
近年来，吉林积极打造以冰雪运动为牵引、冰雪旅游为支撑，冰雪文化、冰雪装备协同发展的产业格局。
长春市副市长赵显介绍，新雪季长春市将以“北国春城、娱雪天地”为主题，更加从游客视角规划冰雪产品，更加注重差异化的冬游体验，规划布局“一主、两新、四场、十园、多点”的全域冰雪产品格局。其中，“一主”就是长春冰雪新天地将再次升级焕新，用冰量、用雪量再创新高，冰雕雪塑将达到200组，增长67%；“多点”是指将规划建设一批城市冰雕雪塑景观产品，在主要街路、景区、公园、商圈等位置呈现，让市民游客近距离欣赏冰雪艺术、感受冰雪文化。
优质供给持续激发消费热情。目前，张家口崇礼区有国家4A级旅游景区4家，三星级以上旅游饭店40家，国家级夜间文化和旅游消费集聚区1家，国家旅游休闲街区1家，省级旅游休闲街区1家，省级及以上文化、工业、农业、体育、研学、康养等融合发展的旅游示范基地（园、区）3家。通过对“体育+文旅+消费”链条活力的激活，当地实现了游客数量和旅游综合收入双重增长。今年1月至10月，崇礼累计接待游客612万人次，实现旅游综合收入61.2亿元。
游客增加也带火了相关服务业。张家口各滑雪场在美食上做足功夫，菜系类、快餐类店铺大量入驻，亲民餐饮店铺也纷纷出现。为丰富游客的购物体验，各雪场还引入以滑雪、户外等运动品牌为主的时尚店铺。
不只是张家口，河北承德隆化县邀请设计师打造冰雪景观、冰川艺术品，积极拓展冬日露营、冰雪垂钓、创意雪屋等新业态，纯滑雪游正不断向滑雪度假游等方向发展。
冰雪资源丰富的地区往往也拥有独特的民俗文化。将冰雪资源与当地文化资源融合，形成独具特色的冰雪旅游产品，已成为推动冰雪经济发展的重要途径。
黑龙江在丰富冰雪旅游产品供给的同时，不断向其他领域延伸。一方面做精冰雪研学等主题活动。比如，依托冰雪、工业、科技、民俗等特色资源，黑龙江联合哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨极地公园、双鸭山四排赫哲族风情园等开展冰雪季研学旅游系列活动。另一方面做优冰雪文化体验活动。比如，牡丹江市将开展“镜泊湖·渤海雪国冬捕季”主题系列活动，为游客带来全新体验。
打造品牌
新雪季，各地继续大力发展冰雪经济，丰富产品供给，完善旅游基础设施和服务体系。
承德围绕冰雪、温泉、民俗等冬季特色旅游资源，推出一系列品质高端、业态新颖、特色鲜明的冬季旅游活动，并打造冰上龙舟、雪地摩托车等“一县一品”特色赛事品牌，以“冰雪+”为核心要素，深耕文体旅融合发展，推动冰雪经济热潮涌动。
哈尔滨积极打造世界级冰雪旅游目的地，以“约会哈尔滨·冰雪暖世界”为主题，相继举办国际冰雪节、采冰节、亚布力滑雪节等品牌活动，并推出12条城市旅游线路，打造“冰世界·雪天下”城市IP。
在提升旅游质量方面，哈尔滨冰雪大世界不仅扩大了面积、推出了更多冰雪游玩项目，还通过智慧化手段为游客提供更加便捷的信息服务。游客只需一键扫码即可实时获取景点介绍、演出安排、卫生间和防寒用品分布等信息，展现了冰雪大世界“智慧化”的特质。
此外，黑龙江还在全省各个重点景区设立了避寒保暖场所、遮风棚等服务设施，在“吃、住、行、游、购、娱”，以及“宠客”服务、公共设施、监管护游和全球推广方面，实施十大提升行动，为游客提供贴心的服务保障。
基础设施是推动冰雪旅游等冰雪产业快速发展的关键。哈尔滨机场当前运营航线172条，通航城市97个，在加密部分重点城市航班的同时，哈尔滨正积极争取开通至新加坡、吉隆坡、曼谷、芽庄、河内等东南亚航线。
为进一步激活冰雪旅游市场活力，将“冷资源”转化为“热经济”，吉林省文化和旅游厅携吉林重点冰雪企业，联合中国银联，从今年11月23日至2025年3月31日，面向广大冰雪消费者发放总额3000万元的冰雪消费券，为游客提供实实在在的优惠。这些举措不仅促进了冰雪旅游市场的繁荣发展，也为冰雪经济的持续健康发展奠定了坚实基础。
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