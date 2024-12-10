原标题：多管齐下遏制外卖浪费

动动指头，美食上门。如今，点外卖成为越来越多消费者的生活习惯。然而，快速发展的网络餐饮行业，逐渐成为食品浪费高发区。有时，起送门槛、满减折扣等营销手段，也会导致消费者为了凑单而过量点餐。为进一步规范外卖商家营销行为，市场监管总局日前对外发布《防范外卖餐饮浪费规范营销行为指引》，旨在落实网络餐饮平台主体责任，防范外卖餐饮浪费，营造厉行节约、反对浪费的社会风尚。一方面，鼓励外卖商家建立健全内部管理制度，减少原料、成品浪费，提升餐饮供给质量，合理设置起送价格；另一方面，发挥网络餐饮平台引领带动作用，优化餐品信息展示方式，完善满减凑单规则。建立长效机制，凝聚多方力量，构建防范外卖餐饮浪费共治格局。

（时 锋）

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经