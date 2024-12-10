人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

冷空气将影响我国 冷上加冷模式将开启

2024年12月10日08:42 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，昨日8时至今日6时，新疆北部、青海东部和南部、甘肃中南部等地部分地区出现小到中雪，新疆乌鲁木齐、阿克苏地区局地大雪。西藏东部、川西高原、云南北部和东部等地部分地区出现6-8级阵风，西藏东部、川西高原局地9-13级。

10日至13日，冷空气将影响我国大部，气温将自北向南先后下降4-6℃，其中，新疆北部和沿天山地区、西北地区东部、内蒙古东北部、东北地区中北部、华北西部等地部分地区降温6-8℃，局地10℃以上；15日前后，最低气温0℃线将南压至长江中下游一带。西北地区东部、内蒙古、华北、黄淮等地有4-5级风。新疆北部、西藏东部、西北地区东部、山西南部、河南西部、安徽大别山区、山东半岛等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，10日，新疆天山地区、西藏东部局地有大雪或暴雪。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
青岛空港多式联运增长超五成
　　人民网北京12月10日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，3092公斤跨境电商出口货物运抵青岛胶东国际机场，与以往不同的是，这批货物采用了“陆空联运”通关模式。企业在广州跨境电商中心完成申报放行后，货物经货车陆运运输，由广州海关转关至青岛海关所属青岛胶东机场海关办理现场货物核销手续后，搭乘当晚航班出境。…
数读中国丨逐“绿”向“智” 服务消费新动能不断激活
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部