人民网北京12月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，昨日8时至今日6时，新疆北部、青海东部和南部、甘肃中南部等地部分地区出现小到中雪，新疆乌鲁木齐、阿克苏地区局地大雪。西藏东部、川西高原、云南北部和东部等地部分地区出现6-8级阵风，西藏东部、川西高原局地9-13级。

10日至13日，冷空气将影响我国大部，气温将自北向南先后下降4-6℃，其中，新疆北部和沿天山地区、西北地区东部、内蒙古东北部、东北地区中北部、华北西部等地部分地区降温6-8℃，局地10℃以上；15日前后，最低气温0℃线将南压至长江中下游一带。西北地区东部、内蒙古、华北、黄淮等地有4-5级风。新疆北部、西藏东部、西北地区东部、山西南部、河南西部、安徽大别山区、山东半岛等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，10日，新疆天山地区、西藏东部局地有大雪或暴雪。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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