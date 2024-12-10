冷空气将影响我国 冷上加冷模式将开启
2024年12月10日08:42 | 来源：人民网
小字号
人民网北京12月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，昨日8时至今日6时，新疆北部、青海东部和南部、甘肃中南部等地部分地区出现小到中雪，新疆乌鲁木齐、阿克苏地区局地大雪。西藏东部、川西高原、云南北部和东部等地部分地区出现6-8级阵风，西藏东部、川西高原局地9-13级。
10日至13日，冷空气将影响我国大部，气温将自北向南先后下降4-6℃，其中，新疆北部和沿天山地区、西北地区东部、内蒙古东北部、东北地区中北部、华北西部等地部分地区降温6-8℃，局地10℃以上；15日前后，最低气温0℃线将南压至长江中下游一带。西北地区东部、内蒙古、华北、黄淮等地有4-5级风。新疆北部、西藏东部、西北地区东部、山西南部、河南西部、安徽大别山区、山东半岛等地部分地区有小到中雪或雨夹雪，其中，10日，新疆天山地区、西藏东部局地有大雪或暴雪。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 青岛空港多式联运增长超五成
- 人民网北京12月10日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，3092公斤跨境电商出口货物运抵青岛胶东国际机场，与以往不同的是，这批货物采用了“陆空联运”通关模式。企业在广州跨境电商中心完成申报放行后，货物经货车陆运运输，由广州海关转关至青岛海关所属青岛胶东机场海关办理现场货物核销手续后，搭乘当晚航班出境。…
- 评论
- 关注