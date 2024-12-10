返乡创业的电商人有了“AI搭子”
人工智能正以想不到的速度渗透农村电商。
据商务大数据监测，前三季度我国农村网络零售额增长8.3%，农产品网络零售额增长18.3%，“数商兴农”推动优质特色农产品网络销售。
曾经，传统农产品销售方式受限于地域和渠道，难以触及更广阔的市场。如今，一批批返乡青年正用从大城市带回的眼界和能力，重新耕耘这片生养他们的土地。
姚慧锋，人称姚社长。在江西宜春市宜丰县小有名气，因为他不仅是村里面培养出的大学生，还是带领大家卖出10元/斤有机大米的合作社负责人。
在乡亲眼中，“姚社长很有办法”。不过，他们不知道，有办法的姚社长好几年都对电商运营没办法。
从2011年创业到现在，姚社长组织的合作社线下生意风风火火。在2020年，合作社有机水稻种植亩数就从20亩增长到了1000多亩，还接到了富硒大米的订单，带动全县十余个村庄、百余农户种植富硒水稻3000多亩。
与之相对的是线上的惨淡，他们说几乎线上什么渠道都试过，从微信朋友圈到淘宝、微店，再到抖音的短视频和直播……前前后后姚社长组建了5个团队，最开始是村里的亲戚邻居身兼数职，“不过大家都是种地人，早起贪黑的，没多少时间来搞。” 比如，曾经的客服是一位阿姨，农忙或者家里有事的时候，她一两天都不去看客服消息，潜在客户就这样流失了。
大家没法专心铺在电商运营上，所以姚社长只能靠自学和找人做视频、图文撑起店铺。但商品图制作的成本就要1200元/套，直播一个月也要花到2万元左右。这2万元意味着，合作社要卖200袋的10斤大米，但利润还不足以覆盖直播成本。
开店易，运营难，几乎是所有返乡创业者都会遇到的困境。
在各大电商平台的扶持下，线上开店越来越便捷；但线上是个更加细分和复杂的大市场，尤其是近年来消费者需求的愈发多样化，获客成本、流量成本也在逐年攀升。对于农户来说，他们知晓如何种出一款好米，但不知道如何推爆一款产品。
巨大的变化发生在今年。
年初，商务部等9部门联合印发《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》(以下简称《意见》)，提出农村电商高质量发展5年新目标和打造县域直播电商基地、培育农村电商带头人等14条具体政策举措。
大模型重塑行业，以京东为代表的电商企业也在持续探索，推出了数字人直播、智能导购、AI生成产品图等大模型应用。如果说去年是各家在用大模型在消费者层面试水，那么，今年一个明显的变化趋势是：AI大模型已经从消费者、商家侧渗透到电商的产业链中。
姚社长在朋友的介绍下，接触到了京东官方推出的京东云言犀智能营销平台。抱着试一试的心态，他用AI生成了详情页和头图，没想到这样的“傻瓜”操作，几秒钟就能做到他之前要花几天和几千块的成本做的事情。加上数字人直播和24小时机器人客服，以前在村里很难找到人干的活，现在姚社长安排给了AI营销搭子。
不过更让姚社长欣喜的是，最困扰他的产品运营有了新解。
随着越来越多青年返乡创业，农特品牌呈现出百花齐放的景色。他们将家乡特产打造成网红，不仅为乡亲邻里带来增收，也打响了区域品牌。云南保山小粒咖啡、四川盐边芒果、陕西榆林湖羊……一个个宝藏农特在线上“出圈”。
酒香也怕巷子深，市场就是一切。点击、大V、挂车，乃至不同位置的体现，为了推广家乡产品，很多电商创业者会花费大量的资金在市场推广上，但因为投放的精准度不高，转化结果往往不尽如人意。
某产品操盘手表示，对于商家而言，投放时需要参考的用户行为数据在精不在多。听闻京东要发AI电商产品，姚社长立即决定来看看、找找办法。据悉，本次发布的京东云言犀智能营销平台汇集了千万自营SKU和6亿用户消费行为数据，不仅可以在投放前，为“姚社长们”提供消费者行为偏好参考，给他们提供更加个性化的营销内容；还可以在投放后，对曝光数据做复盘，提升转化效率。
发布会后，姚社长算了一笔账，他说“以前每个月的花费现在可以支撑一年的运营了，之后办分享会，我要把‘AI搭子‘分享给其它的返乡创业者”。
据京东云言犀相关负责人表示，已经有超80万商家使用言犀相关AIGC产品，目前言犀营销文案生成使用率高达99.5%，言犀商品图生成使购买转化率提升53%，言犀视频生成及混剪帮助品牌商家节省成本超90%。现在，京东云言犀的多款AI工具几乎都开放给中小商家使用，试运营期间免费。
自2014年开启助农之路以来，京东助力众多农特产品产业带形成了“品质越高-消费者越满意-农户收益越高-改善生产-提供更多高品质农产品”的乡村振兴正循环，足迹遍布全国2000多个产业带，推出了诸如四川盐边芒果、陕西榆林湖羊、广西梧州六堡茶、崇仁麻鸡等一大批地方特色农产品，通过AI营销、智慧农场等技术产品推动地方农特加速向规模化、品质化、品牌化发展。
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