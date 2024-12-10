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财政部召开部乡村振兴领导小组会议

2024年12月10日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京12月10日电 （记者王震）据财政部网站消息，12月3日，财政部召开部乡村振兴领导小组会议，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要指示精神和党的二十届三中全会对进一步深化农村改革的部署要求，听取领导小组办公室关于财政乡村振兴工作情况汇报，研究推进有关重点工作。部党组书记、部长、部乡村振兴领导小组组长蓝佛安主持会议并讲话。

会议就深入学习领会、切实贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神，准确把握“三农”工作面临的新形势新要求，坚持以学习运用“千万工程”经验为引领，扎实做好当前及下一步财政乡村振兴重点工作作出全面部署。会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持农业农村优先发展，以乡村振兴统领“三农”工作、以“千万工程”引领乡村振兴，夯实投入保障、优化政策供给、强化协同发力，切实答好新时代推进乡村全面振兴、加快建设农业强国的财政答卷。

部党组成员、副部长、部乡村振兴领导小组副组长王东伟出席会议，部乡村振兴领导小组全体成员参加会议。驻部纪检监察组有关负责同志列席会议。

(责编：王震、吕骞)
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