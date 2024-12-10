财政部召开部乡村振兴领导小组会议
2024年12月10日09:08 | 来源：人民网
小字号
人民网北京12月10日电 （记者王震）据财政部网站消息，12月3日，财政部召开部乡村振兴领导小组会议，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要指示精神和党的二十届三中全会对进一步深化农村改革的部署要求，听取领导小组办公室关于财政乡村振兴工作情况汇报，研究推进有关重点工作。部党组书记、部长、部乡村振兴领导小组组长蓝佛安主持会议并讲话。
会议就深入学习领会、切实贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神，准确把握“三农”工作面临的新形势新要求，坚持以学习运用“千万工程”经验为引领，扎实做好当前及下一步财政乡村振兴重点工作作出全面部署。会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持农业农村优先发展，以乡村振兴统领“三农”工作、以“千万工程”引领乡村振兴，夯实投入保障、优化政策供给、强化协同发力，切实答好新时代推进乡村全面振兴、加快建设农业强国的财政答卷。
部党组成员、副部长、部乡村振兴领导小组副组长王东伟出席会议，部乡村振兴领导小组全体成员参加会议。驻部纪检监察组有关负责同志列席会议。
(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 青岛空港多式联运增长超五成
- 人民网北京12月10日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，3092公斤跨境电商出口货物运抵青岛胶东国际机场，与以往不同的是，这批货物采用了“陆空联运”通关模式。企业在广州跨境电商中心完成申报放行后，货物经货车陆运运输，由广州海关转关至青岛海关所属青岛胶东机场海关办理现场货物核销手续后，搭乘当晚航班出境。…
- 评论
- 关注