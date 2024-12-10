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青岛空港多式联运增长超五成

2024年12月10日09:14 | 来源：人民网
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人民网北京12月10日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，3092公斤跨境电商出口货物运抵青岛胶东国际机场，与以往不同的是，这批货物采用了“陆空联运”通关模式。企业在广州跨境电商中心完成申报放行后，货物经货车陆运运输，由广州海关转关至青岛海关所属青岛胶东机场海关办理现场货物核销手续后，搭乘当晚航班出境。

“陆空联运”是多式联运监管模式的一种。该模式将公路运输的便捷与航空运输的高效相结合，发挥两种运输方式优势，进一步提升空港口岸的货物集散能力。目前，青岛胶东机场海关已推出“陆空联运”“空空联运”多式联运监管模式，实现了国内30条路线、国际23个通航点的最优排列组合。

据统计，今年前11个月，经青岛空港“空空联运”“陆空联运”转关货物1.1万余吨，同比增长51.3%。

(责编：王震、吕骞)
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