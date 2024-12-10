人民网北京12月10日电 （记者黄盛）支持财险机构增资扩股和发行资本补充工具；鼓励财险公司兼并重组，支持有条件的机构“迁册化险”；研究出台推动新能源车险高质量发展的政策措施；探索建立财险产品服务创新保护机制；支持符合条件的境外金融机构投资我国财险市场……

在近日国家金融监督管理总局发布的《关于强监管防风险促改革推动财险业高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）中，财险业未来五年的发展目标是，保持平稳增长，风险防范能力、保障广度深度、综合实力逐步增强，初步形成结构合理、治理良好、竞争有序的财险市场体系。

对此，对外经济贸易大学保险学院教授王国军向记者表示，《行动方案》与国务院9月印发的《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》，在格调上是一致的。《行动方案》前九条都是强监管防风险，后半部分是深化改革推进开放、提升服务实体经济质效、营造良好发展环境。总体上是在严监管防风险的基础上，通过对外开放和对内改革，进一步发展财产保险市场，服务国家战略，服务实体经济，服务国计民生，发挥保险业经济减震器，社会稳定器的功能。

上海对外经贸大学保险系专家朱少杰表示，财险公司自身的风险防范能力足够强大，才能为实体经济发展提供充分和有效的风险保障。为此，《行动方案》的强监管制度促进公司稳健经营，防范化解行业的风险隐患，实现行业高质量发展来护航实体经济。

国家金融监管总局有关司局负责人在就《行动方案》答记者问时介绍说，《行动方案》聚焦推动财险提质增效，更好为实体经济提供全面风险保障，更好满足人民群众新时代的风险保障需求。下一步，将逐步增强财险业风险防范能力、保障广度深度、综合实力；全面加强财险监管，维护良好的市场秩序，切实保护保险消费者合法权益，切实防范化解风险，努力构建结构合理、治理良好、竞争有序的财险市场体系；继续加强与相关方面协同，营造良好的政策环境，推动财险业高质量发展。

据了解，国家金融监管总局局长李云泽今年6月在第十五届陆家嘴论坛开幕式上表示，保险业服务中国式现代化大有可为。筑牢经济安全网、筑牢社会保障网、筑牢灾害防护网，均需要保险业高质量发展。并且，在全面建设社会主义现代化国家进程中，保险业正迎来高质量发展的历史性机遇，并将发挥不可替代的作用。

另据国家金融监管总局日前发布的数据显示，今年前10月，财产险业务累计实现原保费收入1.20万亿元，同比增长5.5%。其中，机动车辆保险、责任险、农业保险、健康险、意外险分别累计实现原保费收入7376亿元、1198亿元、1414亿元、1893亿元、450亿元，分别同比增长4.8%、9.5%、6.4%、16.2%、3.7%。

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经