人民网北京12月10日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至11月，全国铁路完成固定资产投资7117亿元、同比增长11.1%，现代化铁路基础设施体系建设高质量推进，较好地发挥了铁路投资对全社会投资的有效带动作用。

国铁集团相关部门负责人介绍，国铁集团聚焦服务国家重大战略和区域经济社会发展，坚持联网、补网、强链，优质高效推进铁路规划建设。进入11月份，一批重点项目顺利推进，罗布泊至若羌铁路米兰至若羌段开通运营；上海经苏州至湖州高铁、集宁经大同至原平高铁、新建怀柔至大兴城际铁路廊坊北至大兴机场段开始试运行；南宁至珠海高铁南宁至玉林段进入联调联试阶段，南宁至凭祥高铁崇左至凭祥段开始全面铺轨，广州至湛江高铁佛山特大桥、天水至陇南铁路杜家沟隧道等重点控制性工程取得积极进展。

下一步，国铁集团将科学统筹建设资源，优化施工组织，努力完成更多投资和实物工作量，确保实现年度建设任务目标，为服务国家重大战略、巩固和增强经济回升向好态势多作贡献。

(责编：王连香、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经