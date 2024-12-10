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2024年10月中国企业信用指数平稳运行

2024年12月10日10:10 | 来源：人民网
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人民网北京12月10日电 （记者郝帅）据国家市场监管总局网站消息，2024年10月，中国企业信用指数为158.83点，企业信用水平平稳向好态势持续巩固。具体来看，10月中国企业信用状况呈现以下特点：

全国企业信用指数分指标有升有降，整体信用水平保持平稳

10月，中国企业信用指数较9月上涨0.47点，企业信用水平小幅上升。其中，可靠性分指标、经营性分指标、关联性分指标总体稳定，财务性分指标环比增加，合规性分指标、监管性分指标略有下降，新列入经营异常名录企业数量增多，信用风险低企业占比有所提升，政府监管力度加大，监管活跃度上升，企业诚信经营情况总体保持平稳状态，高质量发展稳步推进。

市场信心得到提振，区域企业信用水平稳中向好

10月，北京、安徽、江苏、浙江、陕西五个省份继续稳居信用指数排名前五，北京排名重返首位。与9月相比，各省份企业信用水平普遍呈现小幅上升趋势，其中内蒙古环比增幅较大，排名显著提升，企业信用水平展现良好发展态势。浙江、重庆、江西、海南四地排名延续上升趋势，突破今年以来最高排名。此外，吉林、上海、安徽三地监管性分指标环比增加，新设企业数量增多，市场信心增强，整体信用状况持续向好。

服务业信用水平提升明显，行业企业信用指数平稳回升

10月，各行业信用指数均值较9月有所提高，行业信用指数稳步回升。其中，住宿和餐饮业指数增幅最大，可靠性分指标、经营性分指标、财务性分指标均环比增加。科学研究和技术服务业指数排名明显提升，是今年首次进入指数排名前5。租赁和商务服务业排名上升2位，达到今年以来新高。文化、体育和娱乐业指数排名止跌回升，发展态势向好。交通运输、仓储和邮政业、居民服务、修理和其他服务业指数排名有所回落，但保持在合理区间。

总的来看，随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，中国企业信用指数延续回升向好态势，企业信用状况稳中有升，企业高质量发展有序推进。但也要看到，外部环境更趋复杂严峻，国内需求依然偏弱，下阶段要继续贯彻落实好党中央、国务院决策部署，有效发挥各项政策效能，不断加强经营主体信用体系建设，巩固增强经济回升向好势头，推动经济高质量发展。

(责编：郝帅、吕骞)
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