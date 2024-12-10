初冬时节，在安徽省芜湖市的蓝莓、青梅种植基地，到处是忙碌的身影，一颗颗种子挥洒到泥土、一株株树苗的修剪，擘画着乡村振兴的蓝图……

宜居宜业和美乡村建设离不开金融的大力支持。近年来，交行安徽芜湖分行牢牢把握金融工作的政治性、人民性，立足实际建设多元化涉农服务场景，持续做好涉农领域的金融支持。

近日，交行安徽芜湖分行为芜湖振农绿色农业有限公司批复固贷额度用于蓝莓种植项目建设，该项目由芜湖市市县两级政府、国家林业重点龙头企业紫约科技共同出资。

“这个项目总投资较高，但企业自有本金剩余资金存在不小缺口。”提起项目建设过程，紫约科技公司负责人感慨万千。在得知这一情况后，交通银行芜湖分行公司业务分管行长带队远赴云南，与交行云南大理分行组行内联合贷款，依托云南省分行在蓝莓种植行业丰富的项目审批经验，使得项目顺利推进。

通过金融活水，浇灌乡村特色农产品产业发展、为农村产业融合发展培育发展新动能，是交行安徽芜湖分行近年来助力乡村振兴的重要形式。

溜溜果园集团股份有限公司总部位于安徽省芜湖市，是致力于青梅研发、加工、销售于一体青梅全产业链的现代化集团企业。经过多年发展，青梅产业已经成为芜湖市的特色产业，有力地促进了乡村振兴。

“资金是企业发展的血脉，作为农产品深加工企业，每到农产品成熟收购季，都会有大量资金需要集中支付，企业会面临阶段性资金紧缺情况。”溜溜果园相关负责人介绍。在获知相关信息后，交行安徽芜湖分行联动交银金租积极对接租赁业务支持。同时邀请交银国际相关负责人专程到芜湖实地拜访，为公司后续上市提供综合金融方案，多元化支持公司发展需求。

不仅如此，交行安徽芜湖分行还远赴溜溜果园位于福建漳州市诏安县的青梅收购基地实地调研，结合公司上下游产业购销情况，除直接为公司批复综合授信额度外，还联动交银集团子公司为其提供各类综合化服务，拓宽金融支持芜湖青梅产业发展“灌溉渠”。

数据显示，2024年前10个月，交行安徽芜湖分行涉农贷款增幅高于各项贷款平均增速32个百分点，其中普惠型涉农贷款增幅高于各项贷款平均增速54个百分点，发展成效显著。

今年以来，交通银行安徽芜湖分行深入贯彻党中央关于全面推进乡村振兴、加快城乡融合发展的战略部署，围绕“聚焦重点、做出特色”，不断加大产品和服务创新，为“三农”提供多元化、全方位的金融支持，凝聚全行之力统筹推进金融服务乡村振兴高质量发展。

“下一步，交行安徽芜湖分行将加大涉农贷款投放力度、深度和广度，持续开展普惠金融服务及产品创新，积极联动交银集团旗下各子公司，满足乡村重点领域差异化需求，提升乡村市场主体的金融获得感，为全面推进乡村振兴贡献力量。”该行相关负责人表示。（胡雨松）

(责编：董童、李源)

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