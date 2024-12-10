原标题：隆基荣获“中国ESG榜样企业”

12月5日，中央广播电视总台《第二届“ESG榜样”盛典》在北京举办。作为光伏行业唯一一家企业，隆基绿能与中国邮政集团有限公司、中国南方电网、中国华能集团有限公司、河钢集团有限公司、贵州茅台、小米集团、伊利集团成为“中国ESG榜样企业”，并在现场分享企业的ESG优秀实践案例，诠释如何“以负责任的榜样，引领可持续的未来”。

“光伏行业天然具有ESG属性。我们十分自豪，在过去十几年的时间里，我们推动和引领了光伏行业的技术进步和成本降低。在这十几年里，光伏发电的成本下降了一个数量级，今天在全球绝大多数国家和地区，光伏发电已经成为当地最便宜的电力能源，为人类的可持续发展形成了一个支撑性的力量。”隆基绿能创始人、总裁李振国出席活动并表示，隆基荣获“中国ESG榜样企业”并不只是简单的隆基一个企业入选，而是代表中国光伏行业登上该榜单。

太阳光资源无限、普照大地，在全球的分布更均衡，也更安全、更公平。由于光伏的“绿电”属性，对环境可持续方面也有天然的好处。多年来，以隆基绿能为代表的中国光伏企业，通过科技创新仅消耗了微乎其微的能源，为全球能源转型贡献了超百倍的绿色动能。

2023年，隆基绿能提出了“让人人享有可负担的清洁能源”的可持续发展目标，以及“让不同，因光而大同”的能源公平理念，以善意贯穿隆基绿能的经营之道，在实现商业价值的过程中兼顾社会、环境以及利益相关方的要求，致力于将可持续发展的理念融入到公司的战略与运营。

李振国表示，通过此次盛典看到了不同企业在不同领域、不同维度在ESG方面的努力，隆基绿能也发现了一些新机会，找到了一些新场景，可以为它做更好的服务，同时学习不同领域的先进ESG理念和经验。

隆基绿能认为，企业不是为自身而存在，而是顺应时代趋势与社会需求，是为满足和造福人类发展而存在。在全球能源加速转型迈向净零目标的趋势之下，光伏行业还将持续增长，隆基绿能将始终以客户为中心，坚定信心，保持定力，以常识和韧性迎接挑战，以产品和服务创新，在全球实现净零目标的进程中，承担起推动人类可持续发展的使命与责任。

由环境、社会和治理构成的ESG理念日益成为全球共识，成为评价企业可持续发展和社会责任的世界通用体系。为推动中国企业更好履行社会责任，为全球经济增长注入新动力，中央广播电视总台财经节目中心联合国务院国资委、全国工商联、中国社科院国有经济智库、中国企业改革与发展研究会等权威机构，连续两年举办了“ESG榜样”年度盛典。《第二届“ESG榜样”盛典》以“生长”为核心主题，展现当前ESG生态在中国经济高质量发展中的蓬勃生机，以及中国企业在ESG领域所展现出的多维度变革与进步，以榜样的力量引导企业提升ESG建设水平，向世界讲述中国式现代化进程中的生动故事，呈现中国ESG榜样企业的优秀实践案例。

(责编：董童、李源)

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