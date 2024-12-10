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《自然》揭晓2024年度十大人物　两名中国科学家入选

2024年12月10日13:17 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦12月9日电（记者郭爽）英国《自然》杂志网站9日发布2024年度十大推动科学发展人物榜单。其中，两名中国科学家入选。

　　该榜单由《自然》杂志的编辑们编撰，旨在记录今年重要科学进展、事件以及其中一些关键人物。其中，两名入选十大人物的中国科研人员分别为“无畏的医者”中国人民解放军海军军医大学风湿病专家徐沪济，以及“月岩守护人”嫦娥六号任务副总设计师、中国科学院国家天文台研究员李春来。徐沪济医生勇敢尝试了用CAR-T细胞疗法治疗自身免疫性疾病，为CAR-T细胞疗法的批量生产带来了希望。李春来是决定嫦娥六号探测器在月球着陆点的关键人物，也是首批对返回样品着手分析的科学家之一。

　　其他入选榜单的人物还包括：“时间之父”——德国国家计量学研究所物理学家埃克哈德·派克，其关键发现或带来超越现有原子钟的核钟；“宇宙漫游者”——美国芝加哥大学天文学家温迪·弗里德曼，她的研究成果或许能平息一个关于宇宙膨胀率的历史难题；“病毒猎手”——刚果（金）国家生物医学研究所流行病学家普拉西德·姆巴拉，拉响致命猴痘疫情警报；以及“人工智能天气预报员”——谷歌旗下“深层思维”公司研究员雷米·拉姆等人。

(责编：徐婵、白宇)
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