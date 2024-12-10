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前11个月我国货物贸易进出口同比增长4.9%

2024年12月10日13:17 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月10日电（记者邹多为、胡林果）海关总署10日发布数据显示，今年前11个月，我国货物贸易进出口总值39.79万亿元，同比增长4.9%，其中，出口23.04万亿元、进口16.75万亿元，同比分别增长6.7%和2.4%，外贸运行总体平稳。

　　单看11月，进出口为3.75万亿元，同比增长1.2%。其中，出口增长5.8%，进口下降4.7%。在地缘政治冲突、不确定性增加、不稳定性增多等一系列因素影响下，增速较上月有所放缓，但月度进出口仍连续8个月保持增长。

　　出口方面，前11个月，技术含量及附加值高的机电产品占出口比重近六成。其中，集装箱、船舶、摩托车出口分别增长108.7%、65.3%、24.8%。

　　特色农产品海外市场广阔。前11个月，我国干鲜瓜果及坚果、蔬菜及食用菌、酒类及饮料出口分别增长22.2%、11.4%、7.5%。

　　进口方面，能源产品、矿产品进口量分别增加6.3%、4.3%；航空器零部件、电子元件进口值分别增长13.7%、10.5%。

　　贸易主体方面，前11个月，我国有进出口实绩的外贸经营主体68.2万家。其中，民营企业进出口同比增长8.7%，继续保持我国第一大外贸主体地位；外商投资企业进出口增长1.1%。

　　国际市场方面，前11个月，我国对欧盟、美国、韩国等传统贸易伙伴进出口分别增长1.3%、4.2%、6.3%。

　　同期，我国对共建“一带一路”国家进出口同比增长6%，其中，对东盟增长8.6%。高质量共建“一带一路”助推我国与新兴市场贸易往来畅通，对拉美、非洲进出口分别增长7.9%、4.8%。

　　海关总署统计分析司司长吕大良表示，近期国务院出台了《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，商务部、海关总署等部门也推出了加快内外贸一体化发展、进一步优化口岸营商环境、促进企业通关便利等具体措施。“随着外贸领域存量和增量政策协同发力，全年外贸可望平稳收官，实现质升量稳目标。”

(责编：徐婵、白宇)
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