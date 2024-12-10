强化公众国家版图意识 规范使用地图一点都不能错
2024年12月10日14:38 | 来源：人民网
小字号
人民网北京12月10日电 （欧阳易佳）“地图事、无小事。”维护国家版图尊严是爱国主义的重要表现。熟悉中国版图的正确表示，自觉维护国家主权与领土完整，是每个公民的责任和义务。12月9日，中国地图出版社集团举办“国家版图意识宣传暨地图主题书店媒体开放日”活动。
活动现场，中图集团地图编辑向媒体记者和社会公众作“中国国家版图在地图上的正确表达方式”主题宣讲，向公众普及如何正确认识和使用地图、有效防范“问题地图”等国家版图知识。中国地图出版社集团高级编辑王阳介绍，为了规范地图的使用，地图出版社编制了多版可供公众免费下载使用的中国标准地图。
王阳介绍，为从源头上减少“问题地图”的出现，目前自然资源部每年都在组织编制或更新标准地图，为社会公众提供权威、准确、便捷的公益性地图服务。
王阳表示，国家版图是一个国家行使主权和管辖权的疆域，是国家主权与领土完整的象征。地图是国家版图最常用、最主要的表现形式。地图上的一线一界，都是国家行使主权的疆域；地图上的一点一段，均为祖国的壮美山河。地图虽小，但一点都不能错。
(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 农业农村部：现代化国家农作物种质资源新库已建成运行
- 人民网北京12月10日电 （记者李栋）农业种质资源是保障国家粮食安全与重要农产品供给的战略性资源。农业农村部种业管理司司长刘莉华在全国农业种质资源普查情况发布会上表示，为了保护好资源，我国不断加大种质资源保护利用体系的建设，初步构建了原位保护和易位保存相结合、活体保护与遗传材料保存相补充、国家保护与省级保护相衔接的保护利用体系。…
- 评论
- 关注