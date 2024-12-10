人民网北京12月10日电 （欧阳易佳）“地图事、无小事。”维护国家版图尊严是爱国主义的重要表现。熟悉中国版图的正确表示，自觉维护国家主权与领土完整，是每个公民的责任和义务。12月9日，中国地图出版社集团举办“国家版图意识宣传暨地图主题书店媒体开放日”活动。

活动现场，中图集团地图编辑向媒体记者和社会公众作“中国国家版图在地图上的正确表达方式”主题宣讲，向公众普及如何正确认识和使用地图、有效防范“问题地图”等国家版图知识。中国地图出版社集团高级编辑王阳介绍，为了规范地图的使用，地图出版社编制了多版可供公众免费下载使用的中国标准地图。

王阳介绍，为从源头上减少“问题地图”的出现，目前自然资源部每年都在组织编制或更新标准地图，为社会公众提供权威、准确、便捷的公益性地图服务。

王阳表示，国家版图是一个国家行使主权和管辖权的疆域，是国家主权与领土完整的象征。地图是国家版图最常用、最主要的表现形式。地图上的一线一界，都是国家行使主权的疆域；地图上的一点一段，均为祖国的壮美山河。地图虽小，但一点都不能错。

(责编：王震、吕骞)

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