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加快发展水利新质生产力 构建先进实用的水利科技支撑体系

2024年12月10日14:38 | 来源：人民网
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人民网北京12月10日电 （欧阳易佳）据水利部消息，12月9日，水利部召开水利科技工作会议。水利部党组书记、部长李国英表示，要深刻认识水利科技工作面临的新形势新要求，牢牢把握水利科技创新在加快建设创新型国家中的历史方位和使命任务，主动适应新一轮科技革命和产业变革，坚持需求牵引、应用至上，引领推动、科技进步，查漏补缺、急用先行，夯实基础、行稳致远，聚焦重点领域集中力量、集智攻关，加快发展水利新质生产力，加快构建先进、实用的水利科技支撑体系，提升推动水利高质量发展、保障我国水安全能力。

李国英要求，要完善水利技术标准体系，健全水利标准研制与科技创新协同机制。要完善水利科技创新力量支撑体系，优化各类水利科技创新力量的定位和布局，形成系统研发合力。要完善水利科技成果转化体系，加快创新链、产业链、应用链精准对接、融合发展，让更多创新成果转化为新质生产力。要完善水利科技创新政策保障体系，推行“揭榜挂帅”“赛马制”等新型攻关模式，加快建立以创新能力、质量、实效、贡献为导向的评价体系和考核机制。要完善水利科技国际合作体系，积极参与水利国际标准制订，全方位、多层次推进水利科技国际合作。要完善水利科技创新人才培养体系，着力培养一批水利战略科学家、一流科技领军人才、卓越工程师和创新团队，让水利事业激励水利人才，让水利人才成就水利事业。

会议颁发2024年度大禹水利科学技术奖，为新筹建的水利部野外科学观测研究站授牌。长江委、黄委、中国水科院、广东省水利厅、陕西省水利厅、江西省水科院、河海大学、中国三峡集团、南京水科院创新团队等9家单位作交流发言。

(责编：王震、吕骞)
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