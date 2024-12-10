农业农村部：我国农业种质资源“家底”已全面摸清
人民网北京12月10日电 （记者李栋）农业种质资源保护利用是种业振兴行动的重要内容，资源普查是“三年打基础”的首要任务。在农业农村部就全国农业种质资源普查情况举行的发布会上，农业农村部种业管理司司长刘莉华介绍，全国第三次农业种质资源普查工作全面完成，通过三年普查工作，我国已摸清农作物、畜禽、水产养殖种质资源的种类数量、区域分布、特征特性等“家底”。
优异种质资源是培育优良品种的关键前提。2021年3月，农业农村部会同各地、各有关部门启动了全国农业种质资源普查工作。据介绍，本次是我国实施规模最大、覆盖范围最广、参与人数最多的全国农业种质资源普查。
“从范围上看，这次普查覆盖了全国31个省份和新疆生产建设兵团。” 刘莉华介绍，农作物以县域为单元，对全国2323个农业县（市、区）开展了全方位普查，其中包括了前两次普查未涉及的332个农业县，填补了干旱与高原等特殊生态区、边境及少数民族区域的空白。
畜禽以行政村为单元，对全国62.5万个行政村开展了拉网式摸排，针对前两次普查未覆盖到的青藏高原区域启动了重点调查，做到了应查尽查。
水产以养殖场户为重点，对全国92万多个养殖主体开展全面普查，做到水产养殖区域全覆盖。
刘莉华表示，普查成果超出预期。在农作物方面，新收集种质资源13.9万份，覆盖了粮棉油糖、果菜茶桑等，99%为种植历史久远、类型丰富、性状多样的传统地方品种和野生近缘种，目前已全部移交国家库圃安全保存，实现了应收尽收、应保尽保。
在畜禽方面，全面查清了畜禽、蜂和蚕资源家底，新发现鉴定地方品种资源51个，采集制作遗传材料107万份，同步对61个濒危资源开展抢救性保护，目前159个国家级保护品种都实现了活体保护。
完成普查不是重点，而是资源保护利用工作的新起点。“与第二次普查结果相比，我国原有畜禽地方品种一个没少，还找回了曾经宣布灭绝的10个品种。”刘莉华表示，下一步，将锚定实现种业科技自立自强、种源自主可控的战略目标，进一步加强种质资源收集保护，为加力加快推进种业振兴打下坚实的资源基础。
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