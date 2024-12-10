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农业农村部：现代化国家农作物种质资源新库已建成运行

2024年12月10日15:05 | 来源：人民网
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人民网北京12月10日电 （记者李栋）农业种质资源是保障国家粮食安全与重要农产品供给的战略性资源。农业农村部种业管理司司长刘莉华在全国农业种质资源普查情况发布会上表示，为了保护好资源，我国不断加大种质资源保护利用体系的建设，初步构建了原位保护和易位保存相结合、活体保护与遗传材料保存相补充、国家保护与省级保护相衔接的保护利用体系。

刘莉华介绍，在农作物种质资源方面，现代化的国家农作物种质资源新库已经建成运行，保存能力达到150万份，可以满足未来50年长期战略保存的需求。目前，已经形成了以国家农作物种质资源长期库为核心，15个中期库、56个种质圃和229个原生境保护点为依托，440个省级资源库圃为补充的保护利用体系，现已长期保存农作物种质资源超过58万份。

在畜禽资源方面，世界单体最大的国家畜禽种质资源库正加快建设，预计到明年年底能够基本完成，届时畜禽遗传材料的保存能力将达到3300万份。目前已确定了国家级畜禽遗传资源保种场、保护区、基因库227个，省级保种单位671个，初步形成了国家库、区域库、保种场保护区相衔接的三道保护屏障。

在水产资源方面，世界一流的国家海洋渔业生物种质资源库已投入运行，保存能力35万份，目前已基本形成了由国家海洋渔业生物种质资源库、105个国家级水产原良种场和535个保护区构成的保护体系，保存水产遗传材料14万份。

“此外，国家农业微生物种质资源库正在筹建，保护体系也在逐步完善。”刘莉华表示，可以自信地说，世界上规模最大、设施先进、管理完善的农业种质资源保护利用体系已经建成，为保障国家粮食安全这一“国之大者”奠定了坚实的资源基础。

(责编：王震、吕骞)
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