原标题：波司登北京三里屯登峰概念店启幕

12月7日，中国羽绒服品牌波司登于北京时尚地标三里屯开幕其新一代登峰概念店，标志着品牌在高端市场布局上的又一里程碑。开业活动以“峰顶见”为主题，代表着波司登希望与消费者一同探索未知、挑战极限的愿景。

波司登北京三里屯登峰概念店

致敬登峰精神，续写品牌荣耀

人类对高山的征服，是欲望，也是本能。从古至今，人们遇风雪，闯天险，创造过许许多多登峰造极的时刻。为了征服高山，有人单打独斗，有人结伴而行，有人因热爱和憧憬向上出发，有人靠拼搏和突破坚守自我。从一个人，到一群人，攀登从来都不只是一项运动，它更是一种态度，一种使命。

波司登北京三里屯登峰概念店以致敬登峰精神为灵感，围绕“三极”——珠穆朗玛峰、南极、北极为核心布局展开，店面以“珠峰+冰雪之龙”呈现，一条栩栩如生的玉龙盘旋于珠峰顶部，象征着自然界的壮丽。谈及设计理念，波司登形象管理中心总监宋唯一追溯了登峰概念店的深厚底蕴：自1976年龙年诞生以来，波司登历经48载春秋的不懈奋斗，已傲然屹立于中国羽绒行业巅峰，被誉为“冰雪之龙”。这一称号不仅彰显了波司登的卓越成就，更与中华民族“龙的传人”文化标识相呼应。选择在2024年这一新的龙年之际，于北京三里屯开设登峰概念店，是一次“三龙汇聚 三生万物”的吉祥之举。

宋唯一还分享了个人对于登峰精神的理解，他认为登峰精神与自己不断追梦、勇于突破的人生道路相契合。波司登北京三里屯登峰概念店，作为品牌精神的集中展示窗口，旨在将这份登峰精神深深植根于每一位顾客的心中。通过精心打造的空间体验，向顾客传达波司登勇于探索未知、不断攀登高峰的坚韧意志。在这里，每一位踏入登峰概念店的顾客，都能深切感受到波司登所倡导的登峰生活方式，那是一种对未知世界的无限向往，对自我极限的勇敢挑战，更是波司登品牌魅力所在——勇于探索，不断攀登，永不止步。

整个店铺构造分为两层，一层以“顶峰相见”为主题，划分为启程、顶峰、征途、归来四个部分。以珠峰场景为设计灵感，象征着的攀顶的至高精神和中国人血脉中的坚定信念，寓意波司登对更高维度的不懈追求，诠释品牌的登峰基因。二层则以“无限可能”为主题，通过南北极地冰川、极光的场景打造，呈现征服极地场景空间，挑战边界之外的能量，寓意波司登从登峰造极走向无限可能，带来一场视觉与心灵的双重盛宴。

波司登北京三里屯登峰概念店店内构造

探索精神之巅，挑战极限之旅

征服三极之径，不止于挑战。为了让每一位顾客都能深刻感受勇于探索、不断攀登的登峰基因，活动当日，波司登打造“峰顶见”人生登峰故事论坛，特别邀请了波司登创始人高德康，品牌代言人世界冠军谷爱凌，中国登山队代表，围绕“攀登不止 峰顶见”进行深度分享，分别从不同角度讲述属于自己的攀登之旅，邀请大众于峰顶相见。

人生不只有一座山峰，只有敢于突破，才能窥见更多风景，领略生命的无限可能。在分享中，波司登会员代表从自身经历为引，讲述了女性如何在不设限的人生旅途中，不断突破自我，探索生命的无限可能。她认为，人生的峰顶并非静止的某一高度，而是永远在路上的那份坚持与追求——不设限的人生，自然也不设限其终点，她将这种勇于突破、追求梦想的精神延伸到了生活的各个领域，无论是爱好、生活还是工作，她都鼓励大众要敢于尝试、勇于跨越，不被传统标签和观念所束缚。

波司登创始人高德康则更进一步，回忆白手起家的创业初衷：因曾经目睹无数中国人因缺乏保暖衣物而饱受寒冷之苦，而立下做出最好的羽绒服，让每个国人都能温暖过冬的誓言，并不断为止奋斗，以家国情怀鼓舞事业攀登之路，引领国内羽绒服行业走向世界。

演绎极致匠心，科技引领新潮

作为登峰精神的最佳载体，波司登推出的登峰系列融合了尖端科技与时尚设计，兼具巅峰性能与格调美学，旨在为消费者提供极致的保暖体验，助力轻松驾驭极寒场景。

波司登极地极寒系列采用了波司登首创动态御寒科技，有效抵御-50℃的极寒环境。从人体热力充绒体系、去冷点充绒科技、热能回馈科技专利技术到实用构造，一系列创新材质与强大功能保障全方位多重呵护，实现了保暖性能的最大化。同时，通过热湿力平衡系统和鱼鳃式排湿呼吸系统专利技术，以及360°科技防风体系和极致轻量化材料，达到防风、透汽、轻量等多重优势，缔造出众的穿着体验，让消费者在享受温暖的同时，也能保持舒适与时尚。

在产品设计上，波司登极地极寒游走于巅峰性能与摩登型格之间，注重细节与品质的结合，版型持久耐穿，并采用了独特的款式设计和细节处理，如北极熊绒舱结构与360°无冷点防风设计，确保每一寸肌肤都能得到充分的保护。此外，从引领潮流前沿的中国红到鲜亮夺目的中山青、极地天蓝等色彩的运用，也彰显了登峰系列在色彩美学上造诣深厚，无论是凸显高端风范还是玩转轻松格调，均可轻松驾驭。

波司登极地极寒系列活动也于此前登陆西安波司登门店，并计划于12月中下旬登陆成都波司登门店，将为冬日市场注入了新的活力与激情，引领冬日穿搭新风尚。

从极地走向世界，传递登峰精神

从首次随中国北极考察团出征，到随“雪龙号”南极考察队再战极地，再到助力中国登山队完成珠峰高程测量，波司登都与攀登者一同见证，砥砺前行，始终坚持并延续着对登峰精神的深刻理解与对卓越品质的执着追求。

未来，波司登将继续秉承“登峰造极、无畏前行”的品牌精神，以科技为引领，以时尚为驱动，不断探索与创新，攀登保暖科技的新高峰，为消费者提供更高质量的产品和服务，让温暖与时尚同行，让登峰精神永续传承。

(责编：曹淼、李源)

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