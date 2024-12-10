人民网北京12月10日电 （记者孙博洋）据海关统计，2024年前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元人民币，同比增长5.2%。

农产品和食品进口过程中，进口作为国内产品多样性的重要补充来源，有利于满足人民对消费升级、高品质生活的追求；而出口，作为对外贸易交流的重要组成部分，不仅提高了国内农产品的附加值和国际竞争力，还可以促进农业产业的升级和乡村经济的发展。

近日发布的《2024中国进口发展报告》显示，中国食品进口规模呈现不断上升趋势，从2001年的93.66亿美元增长到2023年的2171.27亿美元，增加了22.18倍；中国食品进口在世界食品进口中的地位不断提升，从2001年的2.06%提升至2023年的12.87%。

促进国内外食品农产品产业交流，大型国际化展会是重要途径。12月6日在北京举行的SIAL西雅国际食品展2025年启动会上，全国供销总社党组成员、理事会常务理事于培顺表示，西雅展等国际展会应进一步发挥世界食品饮料贸易平台作用，搭建好中国企业和农产品走出去、国际企业走进来的桥梁，以新质生产力赋能中外食品产业高质量发展。

中国食品土畜进出口商会会长曹德荣表示，目前，中国已成为全球各国贸易的关键节点，在国际贸易网络中扮演着重要的枢纽角色，SIAL全球系列食品展为我们提供了一个向世界展示中国特色农食产品的窗口，能够直接与国际市场对话，推广产品和服务。

中国商业联合会副会长刘勇表示，继2024年消费开门红后，随着一系列促消费政策落地显效，居民消费信心逐步恢复，消费市场潜能不断释放，借助这一蓬勃发展的强劲势头，食品产业的优质供给带动消费潜力持续释放。

据主办方介绍，2025年SIAL西雅国际食品展（上海）将于明年5月19日—21日在上海举行，展会将迎来75个国家和地区的超5000家展商，展览面积将达20万平方米，汇聚35万件产品。业内认为，加强国际交流合作实现共赢，才能增强供应链、产业链韧性，而国际性展会是强链固链的途径之一。

(责编：王震、吕骞)

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