人民网北京12月10日电 （记者车柯蒙）大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）是推进高质量发展的重要举措。今年3月份，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，各相关部门和地方陆续出台一系列细化配套措施推动“两新”行动落地见效，有力拉动投资增长、释放消费潜力。国家税务总局增值税发票数据显示，今年以来，随着支持政策全面启动，重点领域设备更新提速明显，家电家居类消费稳步向好。

今年7月，加力支持“两新”的若干措施出台，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。在政策“组合拳”合力推动下，企业设备更新稳步推进。增值税发票数据显示，11月份，全国企业采购机械设备金额同比增长4.5%。累计来看，今年1至11月份同比增长6.1%，较全国企业总体采购金额增速快4.2个百分点。特别是在重点领域效果明显，比如，工业企业设备采购稳步增长。今年1至11月份，工业企业采购机械设备类金额同比增长5.1%。其中，制造业、电热气及水生产供应业采购机械设备类金额同比分别增长5.2%和5.5%，高于工业总体采购设备增速。又如，商务、信息和科技行业设备更新较快。今年1至11月份，租赁商务服务业、信息技术服务业、科研技术服务业等现代服务业采购机械设备类金额同比分别增长10.4%、16.6%和19.6%，均显著高于全国企业总体采购设备增速，反映新质生产力相关行业加快发展。

在国家鼓励、地方支持和企业让利等多因素带动下，消费品以旧换新政策效应显现，特别是家电家居类产品的消费需求在政策拉动下逐步释放。一方面，家电产品销售保持较快增长。增值税发票数据显示，今年1至11月份，电视机等家用视听设备零售业、冰箱等日用家电零售业销售收入同比分别增长15.9%和18.7%，较零售业总体增速分别高11.4个和14.2个百分点，特别是受“双十一”促销带动，11月份同比分别增长28.8%和74.4%。另一方面，家具产品销售整体向好。增值税发票数据显示，今年1至11月份，家具零售业、卫生洁具零售业销售收入同比分别增长16.8%和12.5%,较零售业总体增速分别高12.3个和8个百分点，11月份更呈现出快速增长态势，同比分别增长36%和18.8%。

国家税务总局税收科学研究所所长黄立新表示，增值税发票数据反映“两新”发展势头良好，显示我国生产需求稳中有升，市场信心正在增强。下阶段，随着“两新”政策覆盖面不断扩大和近期一揽子经济增量政策持续落地，政策效用有望进一步得到释放，继续促进产业升级，增进民生福祉，推动经济高质量发展稳步向前迈进。

(责编：王震、吕骞)

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