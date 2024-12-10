人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

从增值税发票数据看“两新”发展势头

设备更新稳步推进 消费品以旧换新效果显现

2024年12月10日18:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月10日电 （记者车柯蒙）大规模设备更新和消费品以旧换新（以下简称“两新”）是推进高质量发展的重要举措。今年3月份，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，各相关部门和地方陆续出台一系列细化配套措施推动“两新”行动落地见效，有力拉动投资增长、释放消费潜力。国家税务总局增值税发票数据显示，今年以来，随着支持政策全面启动，重点领域设备更新提速明显，家电家居类消费稳步向好。

今年7月，加力支持“两新”的若干措施出台，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。在政策“组合拳”合力推动下，企业设备更新稳步推进。增值税发票数据显示，11月份，全国企业采购机械设备金额同比增长4.5%。累计来看，今年1至11月份同比增长6.1%，较全国企业总体采购金额增速快4.2个百分点。特别是在重点领域效果明显，比如，工业企业设备采购稳步增长。今年1至11月份，工业企业采购机械设备类金额同比增长5.1%。其中，制造业、电热气及水生产供应业采购机械设备类金额同比分别增长5.2%和5.5%，高于工业总体采购设备增速。又如，商务、信息和科技行业设备更新较快。今年1至11月份，租赁商务服务业、信息技术服务业、科研技术服务业等现代服务业采购机械设备类金额同比分别增长10.4%、16.6%和19.6%，均显著高于全国企业总体采购设备增速，反映新质生产力相关行业加快发展。

在国家鼓励、地方支持和企业让利等多因素带动下，消费品以旧换新政策效应显现，特别是家电家居类产品的消费需求在政策拉动下逐步释放。一方面，家电产品销售保持较快增长。增值税发票数据显示，今年1至11月份，电视机等家用视听设备零售业、冰箱等日用家电零售业销售收入同比分别增长15.9%和18.7%，较零售业总体增速分别高11.4个和14.2个百分点，特别是受“双十一”促销带动，11月份同比分别增长28.8%和74.4%。另一方面，家具产品销售整体向好。增值税发票数据显示，今年1至11月份，家具零售业、卫生洁具零售业销售收入同比分别增长16.8%和12.5%,较零售业总体增速分别高12.3个和8个百分点，11月份更呈现出快速增长态势，同比分别增长36%和18.8%。

国家税务总局税收科学研究所所长黄立新表示，增值税发票数据反映“两新”发展势头良好，显示我国生产需求稳中有升，市场信心正在增强。下阶段，随着“两新”政策覆盖面不断扩大和近期一揽子经济增量政策持续落地，政策效用有望进一步得到释放，继续促进产业升级，增进民生福祉，推动经济高质量发展稳步向前迈进。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
满足多样化出行需求 科技赋能两轮电动车行业发展
　　人民网北京12月10日电 （记者杜燕飞）近年来，得益于大力发展新型工业化的政策扶持和产业转型升级的发展需求，以及消费者环保意识的提升，两轮电动车市场需求持续扩大。 在近日雅迪科技集团举行的2025年全球零售峰会上，中国自行车协会副理事长、江苏省电动自行车协会名誉理事长陆金龙表示，行业发展要始终以用户需求为导向，为全球用户提供更为便捷、安全、环保的解决方案。…
政策“组合拳”见成效 经济企稳回升势头持续增强
　　人民网北京12月10日电 （记者车柯蒙）国家税务总局最新增值税发票数据显示，受国家实施的一系列存量和增量政策显效的带动，我国经济持续显现回升向好态势。具体来看，11月份经济运行呈现以下亮点： 一是制造业生产稳步提速，高端制造业支撑明显。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部