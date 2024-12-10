人民网北京12月10日电 （记者车柯蒙）国家税务总局最新增值税发票数据显示，受国家实施的一系列存量和增量政策显效的带动，我国经济持续显现回升向好态势。具体来看，11月份经济运行呈现以下亮点：

一是制造业生产稳步提速，高端制造业支撑明显。11月份，制造业销售收入增速较10月份提高0.3个百分点，与统计局公布的11月份PMI变化趋势（较10月份上升0.2个百分点）基本一致。其中，汽车、电气机械器材等装备制造业，电子通信设备、航空航天设备等高技术制造业，数字媒体设备、智能设备等数字产品制造业销售收入同比分别增长5.3%、5.1%和3.8%，特别是汽车制造、计算机通信设备制造、铁路船舶航空设备制造等高端制造业销售收入同比分别增长9.3%、7.4%和5.6%。

二是现代服务业加快发展，高技术服务业增速较快。11月份，租赁和商务服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，科技推广应用等科学研究和技术服务业销售收入同比分别增长3.3%、6.7%和11.3%，均明显高于全国企业总体水平。特别是高技术服务业销售收入同比增长8.4%，其中电子商务服务、科技成果转化服务、数字内容及相关服务销售收入同比分别增长27.4%、22.9%和7.2%。

三是受“两新”政策带动，设备投资及消费品以旧换新持续加力。11月份，全国企业采购机械设备金额同比增长4.5%。其中，制造业、信息技术服务业、电热气及水生产供应业等重点领域采购机械设备金额同比分别增长5.1%、7.4%和15.9%。在国家鼓励、地方政府支持以及“双十一”企业让利促销等因素带动下，11月份，电视机等家用视听设备零售、冰箱等日用家电零售同比分别增长28.8%和74.4%；与家装相关的家具零售、卫生洁具零售同比分别增长36%和18.8%。

四是省际贸易持续畅通，交通物流加快发展。1至11月份，全国省际间销售额增速快于全国企业销售收入总体增速1.1个百分点，反映省际间商品服务贸易较为畅通，全国统一大市场加快建设。11月份，交通运输物流业销售收入同比增长7.1%。其中，与外贸相关的远洋货物运输、货物运输代理业销售收入同比分别增长30.6%和26.9%；与线上交易相关的邮政快递业销售收入同比增长8.9%。

国家税务总局税收科学研究所副所长李平表示，税务总局持续运用增值税发票数据，跟踪监测全国企业销售收入情况，能够较为客观地反映宏观经济运行态势。上述一个个经济运行亮点从不同侧面反映出我国经济企稳回升势头持续增强，积极因素累积增多，彰显我国实施的一系列组合政策正在加力生效，有效激发了市场活力，推动经济回升向好。

(责编：王震、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经