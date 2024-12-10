人民网北京12月10日电 （记者杜燕飞）近年来，得益于大力发展新型工业化的政策扶持和产业转型升级的发展需求，以及消费者环保意识的提升，两轮电动车市场需求持续扩大。

在近日雅迪科技集团举行的2025年全球零售峰会上，中国自行车协会副理事长、江苏省电动自行车协会名誉理事长陆金龙表示，行业发展要始终以用户需求为导向，为全球用户提供更为便捷、安全、环保的解决方案。

与会嘉宾表示，在全球领先的科技智造赋能下，行业发展要不断迭代技术，优化产品功能。以雅迪为代表的企业，要打造出覆盖电动自行车、电动摩托车、电动助力车、折叠车、滑板车及三轮电动车的全场景、全品类绿色出行产品矩阵，满足用户多样化的出行需求。

在活动上，雅迪宣布其全球市场电动车累计销售突破1亿台。雅迪科技集团相关负责人表示，自2016年至2023年，雅迪累计研发投入超47.8亿元，在全球设立6家行业领先的技术研发中心、1家国家级工业设计中心及2大CNAS国家级企业实验室。拥有专利数量超2000项，成果涵盖无人驾驶技术、四大实用科技、石墨烯电池革命性突破、钠离子电池技术、智能应用生态等领域。

“从最初产品‘走出去’到现在研、产、供、销、服出海，我们积极推动全球两轮电动车市场向高质量、可持续方向前行。”上述负责人表示，未来将深耕细作，专注于创新突破，推出具有竞争力的产品，与行业携手共进。

会议现场。主办方供图

(责编：王震、吕骞)

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