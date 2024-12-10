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满足多样化出行需求 科技赋能两轮电动车行业发展

2024年12月10日18:37 | 来源：人民网
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人民网北京12月10日电 （记者杜燕飞）年来，得益于大力发展新型工业化的政策扶持和产业转型升级的发展需求，以及消费者环保意识的提升，两轮电动车市场需求持续扩大。

在近日雅迪科技集团举行的2025年全球零售峰会上，中国自行车协会副理事长、江苏省电动自行车协会名誉理事长陆金龙表示行业发展要始终以用户需求为导向，为全球用户提供更为便捷、安全、环保的解决方案

与会嘉宾表示，在全球领先的科技智造赋能下，行业发展要不断迭代技术，优化产品功能。以雅迪为代表的企业，要打造出覆盖电动自行车、电动摩托车、电动助力车、折叠车、滑板车及三轮电动车的全场景、全品类绿色出行产品矩阵，满足用户多样化出行需求。

在活动上，雅迪宣布其全球市场电动车累计销售突破1亿台雅迪科技集团相关负责人表示自2016年至2023年，雅迪累计研发投入超47.8亿元，在全球设立6家行业领先的技术研发中心、1家国家级工业设计中心及2大CNAS国家级企业实验室拥有专利数量超2000项，成果涵盖无人驾驶技术、四大实用科技、石墨烯电池革命性突破、钠离子电池技术、智能应用生态等领域。

从最初产品走出去到现在研、产、供、销、服出海，我们积极推动全球两轮电动车市场向高质量、可持续方向前行。”上述负责人表示，未来将深耕细作，专注于创新突破，推出具有竞争力的产与行业携手共进 

会议现场。主办方供图

会议现场。主办方供图

(责编：王震、吕骞)
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