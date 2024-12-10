人民网北京12月10日电 （记者黄盛）12月9日召开的中共中央政治局会议从多个领域部署做好2025年经济工作。其中，会议指出，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充实完善政策工具箱，加强超常规逆周期调节，打好政策“组合拳”，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。

值得注意的是，货币政策基调由“稳健”转为“适度宽松”，这是我国从2011年开始实施“稳健”货币政策基调14年后的首次调整。

业内人士认为，该表述意在更清晰地传递出积极有为的政策倾向，更好地稳定经营主体预期。

粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒表示，2008年下半年，我国开始实施“适度宽松”的货币政策，一直持续到2010年四季度，之后基调转为“稳健”。期间，央行多次调降存款准备金率及贷款基准利率。本次会议政策基调的转变，意味着2025年货币政策将持续发力，以配合维护流动性稳定、降低实体经济融资成本。

他认为，需要动态优化运用现有工具，研究储备更多政策工具。一方面，调整优化保障性住房再贷款，证券、基金、保险公司互换便利，股票回购增持再贷款等政策工具；另一方面，引导货币市场利率围绕政策利率中枢平稳运行。

广发证券首席经济学家郭磊认为，“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”及“加强超常规逆周期调节”，是一个全新的政策提法组合。近年来的提法一直是“积极的财政政策和稳健的货币政策”，“更加积极”“适度宽松”是提法上的升温。上一次定调财政“更加积极有为”是 2020年，对应2020年上调赤字率、扩大专项债规模，发行特别国债；上一次定调货币政策“适度宽松”是2008年底至2010年，利率和准备金率在2008年四季度有较明显下调，社会融资规模在2009年有增速的明显扩张。

申万宏源证券首席经济学家赵伟向记者表示，“适度宽松”的定调下，货币政策或更注重内部平衡，降准降息可期。考虑到本次会议表述对内需的重视，货币政策有望进一步向内需倾斜。一方面，货币政策或通过更大力度的降息缓解私人部门的负债成本；另一方面货币政策或更大力度配合财政政策，进一步通过降准、国债购买等方式提供流动性。

中信证券政策首席分析师于翔表示，“适度宽松”的货币政策的表述，不只是局限于降准和降息，还将支撑后续长时间的市场积极性。

也有业内人士认为，我国将通过结构性货币政策工具“有进有退”，引导和激励信贷资金流向重点领域和薄弱环节，促进宏观经济平稳增长和结构转型优化。

(责编：王震、吕骞)

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