国家金融监督管理总局12月10日数据显示，支持小微企业融资协调工作机制启动以来，各地方、各银行快速响应，及时启动机制各项工作，摸排企业经营情况和融资需求，积极提供贷款支持，取得阶段性成效。

截至11月底，各地依托工作机制累计走访1207.2万户小微经营主体，其中194.2万户纳入“申报清单”，130.3万户纳入“推荐清单”。银行对“推荐清单”经营主体新增授信2.2万亿元，新发放贷款1.2万亿元。

今年10月，金融监管总局、国家发展改革委牵头建立支持小微企业融资协调工作机制，从供需两端发力，搭建银企精准对接的桥梁，成为破解小微企业融资难的新探索新路径。目前，融资协调工作机制加快落地，成效显现。

记者：李延霞

设计：任军

新华社国内部出品

(责编：胡永秋、杨光宇)

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