新发放贷款超万亿元！支持小微企业融资协调工作机制加快落地见效
2024年12月10日20:45 | 来源：新华社
小字号
国家金融监督管理总局12月10日数据显示，支持小微企业融资协调工作机制启动以来，各地方、各银行快速响应，及时启动机制各项工作，摸排企业经营情况和融资需求，积极提供贷款支持，取得阶段性成效。
截至11月底，各地依托工作机制累计走访1207.2万户小微经营主体，其中194.2万户纳入“申报清单”，130.3万户纳入“推荐清单”。银行对“推荐清单”经营主体新增授信2.2万亿元，新发放贷款1.2万亿元。
今年10月，金融监管总局、国家发展改革委牵头建立支持小微企业融资协调工作机制，从供需两端发力，搭建银企精准对接的桥梁，成为破解小微企业融资难的新探索新路径。目前，融资协调工作机制加快落地，成效显现。
记者：李延霞
设计：任军
新华社国内部出品
(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 满足多样化出行需求 科技赋能两轮电动车行业发展
- 人民网北京12月10日电 （记者杜燕飞）近年来，得益于大力发展新型工业化的政策扶持和产业转型升级的发展需求，以及消费者环保意识的提升，两轮电动车市场需求持续扩大。 在近日雅迪科技集团举行的2025年全球零售峰会上，中国自行车协会副理事长、江苏省电动自行车协会名誉理事长陆金龙表示，行业发展要始终以用户需求为导向，为全球用户提供更为便捷、安全、环保的解决方案。…
- 评论
- 关注