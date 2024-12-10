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长株潭三市签署《长株潭一体化发展2025年行动计划》

2024年12月10日22:01 | 来源：新华网
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　　新华社长沙12月10日电（记者刘芳洲）湖南长沙、株洲、湘潭三市10日在湘潭共同签署《长株潭一体化发展2025年行动计划》，全面落实并加快推进126项重点合作事项，聚焦“同城化”和“高质量”，将长株潭作为一座特大城市一体打造。

　　这份行动计划是在长株潭一体化发展第六届市委书记联席会议上签署的。

　　行动计划要求，围绕长株潭都市圈要素市场化配置综合改革、长株潭都市圈市场一体化、长株潭教育科技人才体制机制一体化等方面，加快构建高质量同城化发展体制机制；聚焦产业规划引导、重大要素保障、园区合作共建、应用场景拓展、营商环境优化，建立长株潭产业协同发展机制；推动形成联环成网的综合交通体系和便捷高效的现代物流体系等。

　　据悉，自长株潭一体化发展第五届市委书记联席会议召开以来，长株潭三市按照打造“一座城”的理念，在规划、交通、产业、文旅、生态等多方面持续加大合作力度、拓宽合作空间，取得了一系列新成效和新突破，产业协同更加紧密、科创合作更加深入、设施联通更加通达、服务共享更加便利、环境共治更加有力。

(责编：胡永秋、袁勃)
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