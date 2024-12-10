作为中银集团服务乡村全面振兴的专业平台，中银富登村镇银行在中国银行重点支持下，于全国22个省（自治区、直辖市）设立134家村镇银行，资产规模超1100亿元，服务客户近500万户，是全国机构数量最多的村镇银行集团。

据介绍，该行自成立以来，坚持党建引领，践行金融工作的政治性、人民性，积极开展党建联建活动，推动党建和业务深度融合，以实际行动践行党的初心使命，为地方经济发展注入强劲动力。

党建联建促发展 走访慰问暖人心

中银富登村镇银行自2020年在雄安新区正式开业以来，始终将党建引领作为企业发展的核心动力。该行紧密结合雄安新区高质量发展建设要求，主动担当作为，积极出台了一系列惠企、惠农政策，为中小微企业及农户提供了全方位、高质量的金融服务。2024年7月1日，中银富登村镇银行在三台镇开展了一系列党建活动，并深入三台镇山西村、申明亭、张村等村，走访慰问了多位生活困难的党员并送去慰问品，表达了党组织对他们的深切关怀和崇高敬意。

此次党建活动的开展不仅增强了党组织的凝聚力和战斗力，也进一步激发了全体党员的爱党爱国热情和服务群众的责任感。中银富登村镇银行将继续秉承“普惠金融、服务大众”的经营理念，不断创新金融产品和服务模式，为更多需要帮助的群体提供金融支持和服务。

党建引领 共筑小微企业发展新篇章

小微企业是国民经济的重要组成部分，是推动经济发展的生力军。自成立以来，重庆南岸中银富登村镇银行（以下简称“南岸行”）坚持以党建为引领，深化与商会、协会的合作，为小微企业提供全方位的金融服务，成为推动地方经济发展的重要力量。

在2023年1月8日的党建共建活动中，南岸行与重庆市湖北商会党委达成战略合作。双方共同承诺在党建工作的基础上，加强合作交流，推动业务发展。此次活动不仅加深了银行与商会之间的联系，更为双方合作注入新活力。2024年，南岸行与重庆市湖北商会合作更加紧密，开展共建活动6次，实现为湖北商会多位会员发放小微普惠贷款约600万元。

党建结对共建 打造千村示范

乾县中银富登村镇银行（以下简称“乾县行”）始终坚持党建引领，积极为乡村振兴注入“金融活水”。2024年6月12日，辖属临平支行与乾县临平镇寒寨村携手开展“党建结对共建，打造千村示范”银村合作活动，旨在通过党建共建推动金融服务深入基层。

当日，双方签订了“党建结对共建，打造千村示范”合作协议，推动党建工作与金融服务深度融合。在活动中，临平支行积极向村干部宣传推介“乡村振兴带头人贷”产品。该产品不仅撬动了乡村振兴致富带头人金融需求，更能发挥其在就业、致富方面的带动作用。同时，乾县行工作人员还向村民们详细介绍了该行的业务范围、产品特色和服务优势，使村民们对该行有了更加全面、深入的了解。此外，为更加深入地服务寒寨村经济发展，乾县行指定了包村客户经理。包村客户经理及时了解村干部和村民的需求和困难，提供了专业、个性化的金融服务。

“党建结对共建，打造千村示范”银村战略活动的成功开展，不仅为寒寨村经济发展提供了有力支持，也进一步提升了乾县行在当地的品牌形象和影响力。未来，乾县行将继续结对共建村党支部，扎实推进党建与乡村振兴深度融合。

党建共建聚合力 行司携手谋新篇

2024年7月11日，山东文登中银富登村镇银行与中国银行威海文登支行党建共建签约仪式举行。双方共同签署“资源共享、优势互补、协同创新、合作共赢”党建共建协议，并开展党纪学习教育联学共建活动。根据协议内容，双方将以党建共建为纽带，在组织建设互促、党员干部互动、党建载体互用、结对帮扶互助等方面开展深入合作，实现党建与业务发展同频共振、同向发力。

签约仪式结束后，双方组织开展了党纪学习教育联学共建活动，参会人员结合当前党纪学习教育开展集中研讨。双方表示，将不断加强在廉洁领域的合作共建，通过建立监督联动机制，实现互相监督，一体推进“三不”建设，以中国特色金融文化“五字箴言”守好中国特色现代金融体系的根和魂，共同探索新时代廉洁文化建设新路径。

以共建活动为契机，双方进一步深化了中银集团间银银联动，充分发挥中银集团的综合化经营管理优势，携手打造“党建共建、廉洁共促、全面共赢”的崭新局面。

(责编：董童、李源)

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